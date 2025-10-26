Teurer Hubschraubereinsatz: Mehrere Tonnen Müll vom Dobratsch geholt

Am Dobratsch wurde aufgeräumt – und das in großem Stil: Ein Team der Bundesforste, Bergwacht und Bergrettung entfernte mehrere Tonnen Müll per Hubschrauber vom Villacher Hausberg – darunter sogar Motorroller und Kühlschränke.

Am Dobratsch hat sich über die Jahre einiges an Müll angesammelt, darunter auch Kuriositäten wie Autoreifen, Kühlschränke, Motorroller und Mikrowellen. Ein 14-köpfiges Team der Österreichischen Bundesforste rückte kürzlich gemeinsam mit Bergwacht und Bergrettung aus, um den „Villacher Hausberg“ zu säubern. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Mehrere Tonnen Abfall wurden laut ORF-Bericht von den fleißigen Helfern im unwegsamen Gelände der Roten Wand eingesammelt.

Abtransport per Hubschrauber teuer und aufwendig

Aufgrund des unwegsamen Geländes wurde der Müll per Hubschrauber abtransportiert – eine aufwendige Aktion mit hohen Entsorgungskosten im „fast fünfstelligen“ Bereich, wie Josef Schwarzenbacher, Einsatzleiter und Revierleiter der Österreichischen Bundesforste, gegenüber dem ORF angab. Der Großteil der Kosten wird von den Bundesforsten getragen, jedoch werden sie von der Großglockner-Hochalpenstraße unterstützt. Und es wird wohl nicht die letzte teure Reinigungsaktion auf dem Dobratsch sein: Laut Schwarzenbacher müssen jedes Jahr in den Wäldern des Naturparks ein bis zwei Tonnen illegal entsorgter Abfälle händisch beseitigt werden.