Auto kracht gegen Stützmauer: Feuerwehr befreit verletzten Lenker

Am Nationalfeiertag krachte es auf der Ossiacherstraße in Villach: Ein Auto prallte gegen eine Stützmauer. Die Feuerwehr rückte aus, um den verletzten Fahrzeuglenker zu befreien.

Nach einem Unfall auf der Ossiacherstraße in Villach musste ein Lenker aus seinem Auto befreit werden.

Nach einem Unfall auf der Ossiacherstraße in Villach musste ein Lenker aus seinem Auto befreit werden.

Kurz nach 10 Uhr vormittags am 26. Oktober wurde die Feuerwehrleitstelle Villach über einen Verkehrsunfall auf der B94 Ossiacherstraße informiert. Umgehend rückten die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwillige Feuerwehr Vassach aus.

Lenker eingeklemmt

Am Unfallort angekommen, bot sich den Einsatzkräften folgendes Bild: „Aus bislang unbekannter Ursache kam ein PKW von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine betonierte Stützmauer und kam am Fahrbahnbankett zum Stillstand“, schildert die Hauptfeuerwache Villach die Situation. Bei der Ersterkundung stellte sich heraus, dass sich noch eine Person im Fahrzeug befand. „Glücklicherweise war der Lenker nicht eingeklemmt, konnte das Fahrzeug jedoch nicht selbstständig verlassen“, berichtet Hauptbrandmeister Alexander Scharf, Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Verletzter aus Fahrzeug gerettet

Das Fahrzeug wurde durch die Einsatzkräfte stabilisiert. Nach Rücksprache mit der Notärztin wurde der Mann mittels „Spineboard“ schonend aus dem Fahrzeug gerettet. „Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Villach transportiert“, heißt es seitens der Hauptfeuerwache Villach. Im Anschluss räumten die Feuerwehren die Wrackteile von der Unfallstelle und klemmten die Fahrzeugbatterie ab. Ein privates Abschleppunternehmen übernahm die Bergung des Unfallfahrzeuges. Im Einsatz standen die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Vassach mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften, weiters Polizei und Rotes Kreuz.