19. Casinolauf: Athleten des LC Villach zeigten großartige Leistungen

Traditionell am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, fand mit Start und Ziel vor dem Casino in Velden am Wörthersee der 19. Casinolauf statt. Auch der LC Villach war mit zahlreichen Läufern vertreten.

Die Strecke des Hauptlaufes über 6,5 Kilometer führte als 1,3 Kilometer langer Rundkurs durch den Ortskern von Velden und direkt am Wörthersee vorbei. Bei den Kinderläufen wurde über die Distanzen 150 Meter bis 2.600 Meter, je nach Altersklasse gelaufen.

Jost gewinnt Casinolauf

Einen perfekten Einstand feierte dabei, der noch U16 Athlet, Matteo Xaver Jost, der seit kurzem dem LC Villach angehört, heißt es in einer Aussendung. Er siegte nicht nur in seiner Klasse, sondern auch im Hauptlauf. Mit 22:14,67 Minuten gewann er überlegen und zeigte sein großes Potenzial. Bei den Frauen lief Alissa Liebhard mit einer Zeit von 26:51,73 Minuten auf den ausgezeichneten vierten Gesamtrang. In ihrer Klasse U20 belegte sie Platz zwei. Michaela Zwerger holte in der Gesamtwertung Platz neun.

©LC Villach Am Foto: Matteo Xaver Jost

Erfolgreicher Nachwuchs

In der Nachwuchsklasse U16 gab es gleich zwei Siege. Sarah Leitner siegte souverän bei den Mädchen und Benjamin Trontelj darf sich bei den Burschen über Platz eins freuen. Einen sechsten Platz erlief Lena Zotter in der Klasse U14. Sophie Schuschnig heißt die Siegerin in der Wertungsklasse U12, bei den Burschen gab es durch Timijan Trontelj Platz zwei und Niklas Groschacher Platz drei gleich zwei Podestplätze. In der Klasse U10 lief Kristina Steiner knapp am Stockerl vorbei, sie belegt hier den vierten Rang. Platz sieben ergatterte Bea Hellweg in der Klasse U8.