Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage LC Villach
Das Bild auf 5min.at zeigt die jungen Athleten des LC Villach.
Das LC Villach Team darf sich über einen erfolgreichen Casinolauf freuen.
Villach
26/10/2025
Sport
#goodnews

19. Casinolauf: Athleten des LC Villach zeigten großartige Leistungen

Traditionell am 26. Oktober, dem Nationalfeiertag, fand mit Start und Ziel vor dem Casino in Velden am Wörthersee der 19. Casinolauf statt. Auch der LC Villach war mit zahlreichen Läufern vertreten.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(250 Wörter)

 Die Strecke des Hauptlaufes über 6,5 Kilometer führte als 1,3 Kilometer langer Rundkurs durch den Ortskern von Velden und direkt am Wörthersee vorbei. Bei den Kinderläufen wurde über die Distanzen 150 Meter bis 2.600 Meter, je nach Altersklasse gelaufen.

Jost gewinnt Casinolauf

Einen perfekten Einstand feierte dabei, der noch U16 Athlet, Matteo Xaver Jost, der seit kurzem dem LC Villach angehört, heißt es in einer Aussendung. Er siegte nicht nur in seiner Klasse, sondern auch im Hauptlauf. Mit 22:14,67 Minuten gewann er überlegen und zeigte sein großes Potenzial. Bei den Frauen lief Alissa Liebhard mit einer Zeit von 26:51,73 Minuten auf den ausgezeichneten vierten Gesamtrang. In ihrer Klasse U20 belegte sie Platz zwei. Michaela Zwerger holte in der Gesamtwertung Platz neun.

Das Bild auf 5min.at zeigt Matteo Xaver Jost vom LC Villach.
©LC Villach
Am Foto: Matteo Xaver Jost

Erfolgreicher Nachwuchs

In der Nachwuchsklasse U16 gab es gleich zwei Siege. Sarah Leitner siegte souverän bei den Mädchen und Benjamin Trontelj darf sich bei den Burschen über Platz eins freuen. Einen sechsten Platz erlief Lena Zotter in der Klasse U14. Sophie Schuschnig heißt die Siegerin in der Wertungsklasse U12, bei den Burschen gab es durch Timijan Trontelj Platz zwei und Niklas Groschacher Platz drei gleich zwei Podestplätze. In der Klasse U10 lief Kristina Steiner knapp am Stockerl vorbei, sie belegt hier den vierten Rang. Platz sieben ergatterte Bea Hellweg in der Klasse U8.

Das Bild auf 5min.at zeigt Sophie Schuschnig vom LC Villach.
©LC Villach |
Sophie Schuschnig gewinnt die Klasse U12 souverän.
Das Bild auf 5min.at zeigt Nachwuchsathleten des LC Villach.
©LC Villach |
Leni, Annika und Sophie freuen sich auf den Casinolauf.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: