Unfall gebaut, weggefahren – und fürs Handy wiedergekommen

Am 26. Oktober kam es in Velden am Wörthersee zu einem etwas konfusen Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger baute am frühen Abend einen Unfall und verließ die Unfallstelle. Dazu erklärt die Polizei: „Der vermeintliche PKW-Lenker, ein 24-jähriger Mann, stellte sein beschädigtes Fahrzeug an seiner Wohnadresse ab, kehrte jedoch anschließend mit einem anderen PKW zur Unfallstelle zurück, da er dort sein Mobiltelefon verloren haben dürfte.“ Als er wieder zu seiner Wohnadresse zurückkam, hielt die Polizei ihn an, kontrollierte ihn und konfrontierte ihn mit dem Unfallgeschehen. Beim Lenker wurden Symptome einer Alkoholisierung festgestellt, weswegen er einem Alkotest unterzogen wurde – und dieser schlug an. „Ein durchgeführter Alkomatentest ergab eine leichte Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Mann wird mehrfach angezeigt“, fasst die Polizei abschließend zusammen.