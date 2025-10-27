Suche geht weiter: Von Paragleiter fehlt noch immer jede Spur

Seit gestern Nachmittag ist im Bereich der Gerlitzen ein Paragleiter abgängig. Da die Suche nach ihm gestern erfolglos blieb, wird sie heute fortgesetzt.

Am Nachmittag des Nationalfeiertags kreiste über der Gerlitzen der Polizeihubschrauber. Der Grund: Ein Paragleiter war gegen 14 Uhr als abgängig gemeldet worden. Rasch wurde eine Suchaktion gestartet, die jedoch erfolglos verlief. Gegen 15.30 Uhr am Sonntag wurde zumindest der Schirm des Paragleiters gefunden, doch von dem Mann selbst fehlt nach wie vor jede Spur.

Suche geht weiter

Am Montag (27. Oktober) in der Früh geht die Suche deshalb weiter, wie Polizeisprecher Werner Pucher auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte. „Um acht Uhr wird die Suche fortgesetzt. Sie gestaltet sich als schwierig, weil dort ziemlich unwegsames Gelände vorherrscht“, schildert er die Situation. Und auch nähere Informationen zum gestrigen Geschehen gibt der Pressesprecher bekannt: So sei der Paragleiter vom Gipfel gestartet und in Annenheim sei die Landung geplant gewesen – doch dort kam er nie an. „Der Schirm wurde auf rund 1100 Meter Seehöhe im unwegsamen Gelände gefunden“, erklärt Pucher weiter.

Großes Aufgebot an Einsatzkräften

Bei der heutigen Suchaktion werden mehrere Polizeistreifen, die Bergrettung sowie die alpine Einsatzgruppe im Einsatz stehen, auch der Polizeihubschrauber Libelle wird bei der Suche erneut unterstützen. Gestartet wird um acht Uhr.