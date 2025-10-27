Nach Rohrbruch: Wasserversorgung in Wernberg unterbrochen

In einer Straße in Wernberg kommt es aktuell zu einer Unterbrechung der Wasserversorgung. Das gab die Gemeinde am Montag, den 27. Oktober, bekannt.

In Wernberg kam es am Montag zu einem Rohrbruch in der Goritschacher Straße zwischen dem Eschenweg und der Dueler Straße, wie die Gemeinde Wernberg in den sozialen Medien informierte. Deswegen ist die Wasserversorgung im Bereich des Sternwegs derzeit unterbrochen. Außerdem ist die Goritschacher Straße auf Höhe des Eschenwegs wegen des Rohrbruchs aktuell gesperrt. „Unsere Mitarbeiter arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben“, erklärt die Gemeinde Wernberg und bittet um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.