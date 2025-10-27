Held von Villach erhält Preis für mutige Tat: „Ich wollte nur helfen“

Er stoppte den Attentäter von Villach und rettete damit Leben: Für seinen Mut wurde Alaaeddin Alhalabi nun mit dem Ferdinand-Berger-Preis ausgezeichnet. Bei der Preisverleihung fand er rührende Worte.

Am 23. Oktober wurde im Wappensaal des Wiener Rathauses der Ferdinand-Berger-Preis verliehen. Diesmal konnten sich gleich zwei Kärntner über den Preis freuen: Neben Ortstafel-Anwalt Rudolf Vouk wurde auch Alaaeddin Alhalabi ausgezeichnet. Der gebürtige Syrer stoppte im Feber 2025 wagemutig den Attentäter in Villach und verhinderte so wohl noch Schlimmeres. Diese mutige Tat hat ihm nicht nur den Spitznamen „Held von Villach“ eingebracht – sondern nun auch den Ferdinand-Berger-Preis, der ihm vom Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes (DÖW) für sein menschliches und mutiges Handeln verliehen wurde.

Schweigeminute für junges Todesopfer

Anlässlich der Preisverleihung zeigte sich Alhalabi demütig und dankbar: „Ich wollte nur helfen“, erklärte er zu Beginn seiner Rede im Wiener Rathaus. Dann fährt er fort: „Ich danke Österreich, Kärnten und Villach für die große Unterstützung.“ Neben den Menschen, die ihm in der schwierigen Zeit geholfen haben, sprach der Villacher Polizei und Bürgermeister Günther Albel sprach Alhalabi seinen Dank aus, Letzterem nicht nur für seine Unterstützung, sondern auch für die Arbeit im Rathaus, die der Villacher Bürgermeister ihm vermittelt habe. Danach bat der mutige Syrer um eine Schweigeminute für das junge Opfer, das bei dem Attentat sein Leben lassen musste. Zum Abschluss seiner Rede wünschte er Österreich Frieden.

„Eine Anerkennung für Villach und alle, die dort leben“

Gegenüber 5 Minuten ergänzt der mutige Syrer: „Diese Auszeichnung betrachte ich nicht als meine persönliche Ehrung, sondern als eine Anerkennung für die Stadt Villach und alle Menschen, die dort leben – für alle, die an Menschlichkeit, Zusammenhalt und Mut glauben.“