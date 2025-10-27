Groß und Klein liefen entlang des Wörthersees um die Wette

Am Sonntag, den 26. Oktober 2025, fand der Casinolauf Velden statt und begeisterte mit einer großartigen Atmosphäre und hoher Anzahl von Läufern.

Teilnehmer aus allen Altersklassen kamen zusammen, um die abwechslungsreiche 6,5 Kilometer lange Strecke entlang des malerischen Wörthersees zu bewältigen. Ob beim Hauptlauf, dem Kinderlauf oder dem Team-Fun-Run – die Veranstaltung bot für jeden etwas und wurde von vielen Läufern sowie zahlreichen Zuschauern gefeiert.

Einzigartiges Lauf-Erlebnis

Die Strecke, die in fünf Runden à 1,3 km durch den Ortskern von Velden führt, war nicht nur eine sportliche Herausforderung, sondern auch eine wahre Augenweide. Besonders die stimmungsvolle Atmosphäre trug zur positiven Gesamtwahrnehmung bei. Ein motivierender Start, mitreißende Musik entlang der Strecke und eine attraktive Ziel-Labe-Station sorgten für ein einzigartiges Lauf-Erlebnis. Der Team-Fun-Run war ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung, bei dem Dreier-Teams gegeneinander antraten. Prämiert wurden dabei die Mittelzeit sowie die schnellste Staffel. Der Casinolauf Velden 2025 war ein voller Erfolg – und ein unvergessliches Highlight zum Nationalfeiertag, heißt es abschließend in einer Aussendung der Marktgemeinde.

