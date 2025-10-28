Skip to content
/ ©FF Ledenitzen
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz nach einem Unfall.
Ein Auto überschlug sich gestern Abend in der Gemeinde Finkenstein am Faaker See.
Villach-Land
28/10/2025
Lenker unverletzt

Auto überschlagen: Fünf Feuerwehren rückten zu Unfall aus

Gestern Abend heulten in der Gemeinde Finkenstein die Sirenen: Fünf Feuerwehren wurden zu einem Unfall auf die B84 alarmiert. Ein Lenker sollte dort in seinem Auto eingeklemmt sein.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Am 27. Oktober krachte es am Abend zwischen Ledenitzen und Oberferlach (Gemeinde Finkenstein am Faaker See). Gegen 21.12 Uhr heulten die Sirenen und die fünf Freiwilligen Feuerwehren Ledenitzen, Gödersdorf, Faak am See, Latschach und Dolintschach wurden mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ auf die B84 Faakersee-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich zum Glück heraus: „Der Lenker blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen“, wie die Feuerwehr Ledenitzen erklärte. Diese übernahm auch die Absicherung der Unfallstelle und die Ausleuchtung, danach wurde das Unfallfahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen.

