Auto überschlagen: Fünf Feuerwehren rückten zu Unfall aus

Gestern Abend heulten in der Gemeinde Finkenstein die Sirenen: Fünf Feuerwehren wurden zu einem Unfall auf die B84 alarmiert. Ein Lenker sollte dort in seinem Auto eingeklemmt sein.

Am 27. Oktober krachte es am Abend zwischen Ledenitzen und Oberferlach (Gemeinde Finkenstein am Faaker See). Gegen 21.12 Uhr heulten die Sirenen und die fünf Freiwilligen Feuerwehren Ledenitzen, Gödersdorf, Faak am See, Latschach und Dolintschach wurden mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person“ auf die B84 Faakersee-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich zum Glück heraus: „Der Lenker blieb unverletzt und konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen“, wie die Feuerwehr Ledenitzen erklärte. Diese übernahm auch die Absicherung der Unfallstelle und die Ausleuchtung, danach wurde das Unfallfahrzeug von einem Abschleppdienst geborgen.