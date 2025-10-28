Infineon Villach erhält „exzellenten“ Industriepreis

Die Infineon Technologies Austria AG hat den „Industrial Excellence Award Europa 2025“ gewonnen – als einziges Unternehmen überhaupt in Österreich und das zum zweiten Mal. Die Preisverleihung fand in Paris statt.

Mit dem „Industrial Excellence Award Europa“ werden herausragende Leistungen in der Managementqualität und europäischen Wettbewerbsfähigkeit gewürdigt. Der diesjährige Fokus des Branchenwettbewerbs lag auf den Themen Resilienz und Nachhaltigkeit. Mit ihrem umfassenden Ansatz zur Nachhaltigkeit und Digitalisierung – zentrale Themen der sogenannten Industrie 5.0 – überzeugte die Infineon hier besonders. Infineon Austria erhält den Preis bereits zum zweiten Mal (nach 2017) und bestätigt damit seine Rolle als technologische Leitfirma Europas in der Halbleiterbranche.

„Wir sind außerordentlich stolz, diesen renommierten Industriepreis erstmals für Österreich entgegenzunehmen. Er ist ein Beweis für das Know-how und das großartige Engagement unseres Teams.“

Forschung, Entwicklung und Fertigung gehen Hand in Hand

Im Rahmen des „Industrial Excellence Awards 2025“ hat sich das Team von Infineon Austria einem umfassenden Bewertungsverfahren gestellt. Ein externes Expertenteam hat sich vor Ort in Villach ein Bild gemacht. Dabei wurde laut Infineon die enge Verzahnung von Forschung, Entwicklung und Fertigung als besondere Stärke gesehen. In der Kärntner High-Tech-Fabrik werden 300-Millimeter-Siliziumdünnwafer, Galliumnitrid- und Siliziumkarbid-Technologien produziert – Schlüsselmaterialien für Anwendungen in Elektromobilität, KI, Robotik und erneuerbaren Energien. Mit dem digitalen Netzwerk „Infineon One Virtual Fab“, das die Standorte Villach, Dresden und Kulim (Malaysien) verbindet, schafft das Unternehmen zudem Flexibilität in der Fertigung.