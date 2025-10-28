Villachs Zentralfriedhof erstrahlt „im Licht der Erinnerung“
Villachs Friedhöfe sind auch rund um Allerheiligen mehr als Orte der Trauer: Zwischen Kerzenlicht und Musik werden sie zu Plätzen der Erinnerung und Begegnung. Auch ein Konzert ist heuer geplant.
Rund um Allerheiligen erstrahlen Villachs Friedhöfe in besonderem Glanz: Gräber werden geschmückt, Kerzen leuchten, und viele Menschen besuchen die Ruhestätten ihrer Angehörigen. Doch wer genauer hinsieht, merkt: Die Friedhöfe der Stadt sind längst mehr als Orte der Trauer – sie sind Raum für Begegnung, Kultur und Natur.
„Im Licht der Erinnerung“: Konzert am Zentralfriedhof
Wie Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig betont, wolle man die Zeremonienhalle und auch den Zentralfriedhof auch künftig stärker als Orte des Miteinanders öffnen. Nach einer Lesung und einem Konzert im Vorjahr steht heuer ein Allerheiligenkonzert am Programm – unter dem Titel „Im Licht der Erinnerung“ erklingen am 1. November um 18 Uhr in der Zeremonienhalle des Zentralfriedhofs Stücke aus Klassik, Musical, Chanson, Film und Austro-Pop.
Gräbersegnungen zu Allerheiligen:
- 10 Uhr, Maria Gail
- 11.30 Uhr, Waldfriedhof/Mittewald
- 14 Uhr, Friedhof St. Martin
- 14.45 Uhr, Waldfriedhof
- 14.30 Uhr, Zentralfriedhof, Gedenkfeier in der Zeremonienhalle. Danach werden
Fläschchen mit Weihwasser und Gebetszettel ausgegeben, damit Gräber der
Angehörigen selbstständig gesegnet werden können.
- 14 Uhr St. Ruprecht
- 15.15 Uhr Zauchen
- 16 Uhr St. Ulrich
Villacher Friedhöfe gehen mit der Zeit
Auch die Bestattungskultur wandelt sich: Immer mehr Menschen entscheiden sich für Feuerbestattungen oder alternative Formen wie Baumbestattungen oder Verabschiedungen im Freien. Entsprechend vielfältig gestaltet sich das Bild auf den drei Friedhöfen: Verschiedene Urnenwände und auch Raum für künstlerische Gestaltung prägen das neue Erscheinungsbild.
Friedhöfe als Erholungsraum
Die drei großen Villacher Friedhöfe – Wald-, Zentral- und St.-Martiner Friedhof – gelten zugleich als grüne Erholungsräume. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Es gibt hier bunte
Blumenwiesen und unzählige Bäume, viel Raum für Tiere und Pflanzen und somit
breite Biodiversität.“ Stadtgrün-Mitarbeiter pflegen über 16.000 Grabstellen. Gemeinsam mit Birdlife Kärnten läuft außerdem ein Vogelzählprojekt, auch das Insektenhotel ist längst gut bewohnt. Ein besonderer Ort des Gedenkens ist die Gedenkstätte für Sternenkinder am Zentralfriedhof.
Veranstaltungen rund um Allerheiligen:
Samstag, 1. November (Allerheiligen)
- Niederlegung der Ehrenkränze auf Ehrengrabstätten und Kriegergedenkstätten
- Allerheiligenkonzert „Im Licht der Erinnerung“, Zeremonienhalle Zentralfriedhof, 18 Uhr
Sonntag, 2. November (Allerseelen)
Requiem von Mozart, Katholische Kirche St. Jakob, 18.30 Uhr
Montag, 3. November
Militärische Allerseelenfeier, Kriegergedenkstätten Zentralfriedhof, 13 Uhr