Villachs Zentralfriedhof erstrahlt „im Licht der Erinnerung“

Villachs Friedhöfe sind auch rund um Allerheiligen mehr als Orte der Trauer: Zwischen Kerzenlicht und Musik werden sie zu Plätzen der Erinnerung und Begegnung. Auch ein Konzert ist heuer geplant.

Am Zentralfriedhof in Villach findet zu Allerheiligen das Konzert "Im Lichte der Erinnerung" statt.

Am Zentralfriedhof in Villach findet zu Allerheiligen das Konzert "Im Lichte der Erinnerung" statt.

Rund um Allerheiligen erstrahlen Villachs Friedhöfe in besonderem Glanz: Gräber werden geschmückt, Kerzen leuchten, und viele Menschen besuchen die Ruhestätten ihrer Angehörigen. Doch wer genauer hinsieht, merkt: Die Friedhöfe der Stadt sind längst mehr als Orte der Trauer – sie sind Raum für Begegnung, Kultur und Natur.

„Im Licht der Erinnerung“: Konzert am Zentralfriedhof

Wie Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig betont, wolle man die Zeremonienhalle und auch den Zentralfriedhof auch künftig stärker als Orte des Miteinanders öffnen. Nach einer Lesung und einem Konzert im Vorjahr steht heuer ein Allerheiligenkonzert am Programm – unter dem Titel „Im Licht der Erinnerung“ erklingen am 1. November um 18 Uhr in der Zeremonienhalle des Zentralfriedhofs Stücke aus Klassik, Musical, Chanson, Film und Austro-Pop.

Gräbersegnungen zu Allerheiligen: 10 Uhr, Maria Gail

11.30 Uhr, Waldfriedhof/Mittewald

14 Uhr, Friedhof St. Martin

14.45 Uhr, Waldfriedhof

14.30 Uhr, Zentralfriedhof, Gedenkfeier in der Zeremonienhalle. Danach werden

Fläschchen mit Weihwasser und Gebetszettel ausgegeben, damit Gräber der

Angehörigen selbstständig gesegnet werden können.

Fläschchen mit Weihwasser und Gebetszettel ausgegeben, damit Gräber der Angehörigen selbstständig gesegnet werden können. 14 Uhr St. Ruprecht

15.15 Uhr Zauchen

16 Uhr St. Ulrich

Villacher Friedhöfe gehen mit der Zeit

Auch die Bestattungskultur wandelt sich: Immer mehr Menschen entscheiden sich für Feuerbestattungen oder alternative Formen wie Baumbestattungen oder Verabschiedungen im Freien. Entsprechend vielfältig gestaltet sich das Bild auf den drei Friedhöfen: Verschiedene Urnenwände und auch Raum für künstlerische Gestaltung prägen das neue Erscheinungsbild.

Friedhöfe als Erholungsraum

Die drei großen Villacher Friedhöfe – Wald-, Zentral- und St.-Martiner Friedhof – gelten zugleich als grüne Erholungsräume. Vizebürgermeisterin Katholnig: „Es gibt hier bunte

Blumenwiesen und unzählige Bäume, viel Raum für Tiere und Pflanzen und somit

breite Biodiversität.“ Stadtgrün-Mitarbeiter pflegen über 16.000 Grabstellen. Gemeinsam mit Birdlife Kärnten läuft außerdem ein Vogelzählprojekt, auch das Insektenhotel ist längst gut bewohnt. Ein besonderer Ort des Gedenkens ist die Gedenkstätte für Sternenkinder am Zentralfriedhof.