O Tannenbaum: Villach startet morgen in die Weihnachtszeit

Villach stimmt sich bereits jetzt auf den Advent ein: Am 28. Oktober wird am Hauptplatz der diesjährige Weihnachtsbaum aufgestellt – eine 17 Meter hohe Tanne, die ihre Wurzeln am Jakobsweg hat.

Nach einem frühen Start in die Weihnachtszeit der Stadt Klagenfurt zieht Villach einen Tag später nach: Der heurige Weihnachtsbaum für den Villacher Hauptplatz, eine mächtige Tanne, wird am 28. Oktober aufgestellt. Das hat einen Grund: „Aufgestellt werden muss die Tanne bereits jetzt, weil sie das Herzstück des Advents bildet und es nach dem Aufbau der Hütten keinen Platz mehr zum Rangieren gibt“, erklärt die Stadt Villach.

Wurzeln am Jakobsweg

Er ist 41 Jahre alt und hat seine Wurzeln in der Schweizer Wallfahrtsgemeinde Einsiedeln am Jakobsweg. Die Großmutter des Baumspenders, Daniel Maier aus Villach-St. Ulrich, importierte den jungen Baum vor mehr als vier Jahrzehnten und pflanzte ihn im eigenen Garten ein. „Nun ist er dem jetzigen Besitzer einfach zu groß geworden“, berichtet Stadtgrün-Referentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Darum habe sich Maier bei der Stadt gemeldet, die den Baum gern annahm.

Sondertransport für Weihnachtsbaum

Für die Reise von St. Ulrich in die Innenstadt, die auch Etappe des Jakobspilgerweges ist, braucht es einen Sondertransport in den frühen Mittwoch-Morgenstunden. Wenn der Baum einmal an Ort und Stelle steht, wird er beachtliche 17 Meter in die Höhe ragen, wie Katholnig stolz erklärt. Die beiden Nebenbäume auf dem Kaiser-Josef-Platz und dem Hans-Gasser-Platz sind jeweils elf Meter hoch. Die Tanne für den Hans-Gasser-Platz stiftete die Baumschule Karl aus ihrem Außengelände, die Fichte für den Kaiser-Josef- Platz stand davor in einem Privatgarten und war ebenfalls zu mächtig geworden.