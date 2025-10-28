Villacher Elektrotechnik Firma schlittert in Konkurs

Der KSV1870 und der AKV informierten heute über ein Konkursverfahren, welches über eine Elektrotechnik Firma eröffnet wurde, sowie ein Sanierungsverfahren über den Inhaber.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV 1870) gaben am heutigen Dienstag, dem 28. Oktober 2025, bekannt, dass über das Vermögen der MH Elektrotechnik KG aus Villach ein Konkursverfahren eröffnet wurde. Gleichzeitig wird über das Vermögen des unbeschränkt haftenden Gesellschafters ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde.

Ursachen und Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der MH Elektrotechnik KG betragen rund 133.100 Euro. „Von der Insolvenz sind zehn Gläubiger und vier Dienstnehmer betroffen. In diesem Verfahren ist die Schließung der unternehmerischen Tätigkeit als Arbeitskräfteüberlasser geplant“, so laut dem AKV. Die Firma fungiert als Personalbereitstellerin für die Einzelfirma (MM Elektrotechnik) und ist von deren Liquidität abhängig. „Seitens der Einzelfirma sind erbrachte Leistungen der Schuldnerin nicht bezahlt worden. Fixkosten mussten weiter vorfinanziert werden. Aus diesem Grund trat die Zahlungsunfähigkeit ein“, heißt es weiter. Die Aktiva der Schuldnerin belaufen sich in der Höhe von 42.200 Euro, daher errechnet sich die Überschuldung mit rund 90.900 Euro. Die Unternehmensfortführung ist nicht geplant.

Steigende Kosten und gesundheitliche Probleme

Die Verbindlichkeiten der nicht protokollierten Einzelfirma MM – Elektrotechnik betragen rund 332.500 Euro. Von der Insolvenz sind elf Gläubiger und keine Dienstnehmer betroffen. „Der Schuldner plant mit der nicht protokollierten Einzelfirma MM-Elektrotechnik die Fortführung des Elektrotechnikgewerbes, sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes mit 20 %.“ Als Gründe der Insolvenz nennt der Schuldner die massiv gestiegenen Kosten bei Material, Energie und Löhne, infolge Inflation, Fachkräftemangel und hohen Baukosten an. Gleichzeitig nahm der Wettbewerbsdruck zu und die Margen sanken. Zudem schmälerten Zahlungsverzögerungen von großen Auftraggebern die Liquidität. Gleichzeitig soll der Schuldner mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben. Gläubigerforderungen können ab sofort über den AKV und den KSV1870 bis zum 1. Dezember 2025 angemeldet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 15:31 Uhr aktualisiert