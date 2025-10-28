Sirenenalarm: Darum rasten etliche Feuerwehren in die Untere Fellach

Heute heulten am frühen Abend die Sirenen in Villach. 5-Minuten-Leser hörten und sahen wie mehrere Einsatzfahrzeuge in die Untere Fellach rasten.

In der Unteren Fellach (Villach) kam es heute zu einem Feuerwehreinsatz.

Wie HBM Alexander Scharf von der Hauptfeuerwache Villach auf Nachfrage von 5 Minuten informiert, hat ein Rauchmelder in einer Wohnung Alarm geschlagen. Die Hauptfeuerwache und die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Fellach rückten aus.

Verbrannte Speisen

In der Wohnung kam es zu einer Rauchentwicklung. Der Grund: Vergessenes Essen am Herd. Die Speisen waren angebrannt. „Die Bewohnerin blieb unverletzt“, so Scharf. Abschließend wurden die Räumlichkeiten belüftet und die Florianis konnten wieder einrücken.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2025 um 18:24 Uhr aktualisiert