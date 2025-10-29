Plötzlich Rauch im Haus: Feuerwehren verhindern Brand

Am 28. Oktober wurden die Freiwilligen Feuerwehren Treffen und Winklern-Einöde nach Niederdorf bei Treffen am Ossiacher See gerufen – es herrschte Brandalarm in einem Haus. Vor Ort sahen die Florianis, dass aus einem Elektroverteiler Rauch austrat und sie handelten sofort: „Umgehend wurde ein Brandschutz aufgebaut, um sicherzustellen, dass keine weiteren Gebäudeteile in Brand geraten“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Treffen. Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Feuerwehren den Bereich, bis ein Monteur der KELAG den Verteiler vollständig außer Betrieb genommen hatte. „Das betroffene Haus wurde stromlos geschaltet – glücklicherweise entstand abseits des Verteilerkastens kein weiterer Schaden“, so die Freiwillige Feuerwehr Treffen. Nach rund einer Stunde und einer abschließenden Nachkontrolle mit der Wärmebildkamera rückten die Florianis wieder ein.