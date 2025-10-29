Krampuslauf in Villach: Stadt räumt mit Gerüchten auf

Nach einem Medienbericht herrschte in Villach Unsicherheit in Bezug auf den Krampuslauf am 28. November. Gegenüber 5 Minuten stellt das Stadtmarketing nun klar: Der Lauf findet statt und an der Sicherheit wird nicht gespart.

Rund um den Villacher Krampuslauf gingen zuletzt medial die Wogen hoch: Angeblich geplante Einsparungen bei Sicherheitsmaßnahmen führten zu Besorgnis innerhalb der Bevölkerung. Nun beruhigt die Stadt gegenüber 5 Minuten: „Der Krampuslauf findet wie gewohnt statt, es gibt keine Einsparungen bei der Sicherheit“, wird seitens des Stadtmarketing Villach betont.

Keine Einsparungen bei Sicherheitsmaßnahmen

Am 28. November werden wieder wilde Gesellen in Villach ihr Unwesen treiben. „50 Gruppen aus nah und fern werden beim Krampuslauf auftreten“, erklärt Klaus Krall vom Stadtmarketing Villach im Gespräch mit 5 Minuten. Mit den Gerüchten über Einsparungen bei Sicherheitsmaßnahmen räumt er auf: „Wie viele Gemeinden steht auch das Stadtmarketing Villach aktuell unter finanziellem Druck und wir mussten einige Sachen überdenken. Aber es wird keine Einsparungen bei den Sicherheitsmaßnahmen oder Blaulichtorganisationen geben.“

Sponsoren unterstützen Krampuslauf

Vielmehr sei es der Stadt gelungen, sich mit den teilnehmenden Krampusvereinen zu arrangieren und Sponsoren ins Boot zu holen. „Die Villacher Brauerei unterstützt uns als Partner des Krampuslaufs und auch Organisator Reinhard Wastl hat einen Beitrag geleistet“, erklärt Krall. Die Maßnahmen seien behördlich abgestimmt worden, einem gewohnt wilden Treiben am 28. November steht somit nichts mehr im Wege. Auch Pierre Bechler, der Geschäftsführer des Stadtmarketings Villach, freut sich bereits auf diese traditionelle Veranstaltung. In Kärnten finden in den nächsten Monaten noch viele weitere Perchten- und Krampusläufe statt: Wildes Treiben: Kärntens Perchten- und Krampusläufe im Überblick.