Fensterhersteller Strussnig übernimmt slowenischen Produzenten Remoplast

In Kärnten produziert das Unternehmen weiterhin für den heimischen Markt. Mit Remoplast kommt eine zusätzliche Marke in Slowenien dazu.

Strategische Entscheidung

Der Kärntner Fensterhersteller Strussnig hat den Kaufvertrag zur Übernahme des slowenischen Fensterproduzenten Remoplast unterzeichnet und sich damit gezielt vergrößert. Die Übernahme ist eine Investition in eine starke Zukunft. „Heute braucht es eine gewisse Größe am Markt, um langfristig erfolgreich zu sein“, sagt Christof Unterguggenberger, Geschäftsführer von Strussnig.

Strussnig für Österreich – Remoplast für Slowenien

Kärnten ist und bleibt die Heimat von Strussnig: Am Standort Einöde bei Villach produziert das erfahrene Team weiterhin Qualitätsfenster für den österreichischen Markt. Remoplast konzentriert sich, wie bisher, auf Slowenien. „Remoplast ist in Slowenien das, was Strussnig in Kärnten ist: ein regional verwurzelter Qualitätsbetrieb mit eigener Produktion, eigener Montage und vielen langjährigen Mitarbeitern. Das passt perfekt zu uns“, betont Strussnig-Geschäftsführer Christof Unterguggenberger.

©zVg. Der Kärntner Fensterhersteller Strussnig hat den Kaufvertrag zur Übernahme des slowenischen Fensterproduzenten Remoplast unterzeichnet und sich damit gezielt vergrößert.

Nachfolge gesichert

Die Remoplast-Gründer Jožef Repatec und Slavko Mori freuen sich über die Übernahme und gelungene Nachfolgelösung: „Wir haben in Strussnig einen verlässlichen Partner gefunden, der unser Lebenswerk weiterführt. Besonders wichtig ist uns, dass alle 40 Mitarbeiter übernommen wurden.“ Repatec und Mori bleiben bis Frühjahr 2027 in der Geschäftsführung, um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen.

Über die Unternehmen STRUSSNIG: Führender Fensterhersteller in Kärnten seit über 50 Jahren. Regional verwurzelter Familienbetrieb und einer der größten Arbeitgeber in der Region. Produziert, verkauft und montiert hochwertige Fenster, Türen, Brandschutzlösungen und Glasfassaden. Vier Standorte in Kärnten und Osttirol, Produktion in der Einöde bei Villach. REMOPLAST: Fensterhersteller in Slowenien – gegründet 1996 in Radlje ob Dravi. Familienbetrieb mit eigener Fertigung und Montage. Insgesamt sechs Standorte in Slowenien und Österreich, Produktion in Radlje ob Dravi primär für den slowenischen Markt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2025 um 14:48 Uhr aktualisiert