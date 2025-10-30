Skip to content
Geduld müssen Autofahrer in den kommenden Wochen in Villach mitbringen.
Villach
30/10/2025
Aufgepasst

Villach rüstet auf: Grabungsarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen

Grabungsarbeiten für Fernwärme, Glasfaser und Co. sorgen in den kommenden Wochen für Behinderungen und Fahrverbote im Villacher Straßenverkehr. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.

von Tanja Janschitz
Verkehrsmeldungen im Überblick

  • Wegen Grabungsarbeiten entlang der L 49 Ossiachersee-Südufer Straße kommt es von 3. bis 14. November zu einem Einfahrtverbot von der L 49 in die Franz-von-Assisi-Straße. Eine Umleitungsstrecke über L 49-Volkshausstraße-Dr.Karl-Renner-Straße bzw. L 49-Landskroner Siedlerstraße-Goethestraße wird eingerichtet.
  • Entlang der Pestalozzistraße kommt es wegen Glasfaser-Grabungen noch bis 12. Dezember zu einem Fahrverbot von der Pestalozzistraße in die 10.Oktober-Straße – allerdings nur für die Fahrtrichtung Osten. Die Umleitungsstrecke über Hausergasse und Peraustraße wird eingerichtet.
  • Grabungsarbeiten für die Fernwärmeversorgung auf Höhe von Neue Heimat 11 bis zum Kreuzungsbereich mit dem Mangartweg und vom Kreuzungsbereich Neue Heimat / Mangartweg bis Höhe Mangartweg 5 verursachen von 3. November bis 19. Dezember Verkehrsbehinderungen.
