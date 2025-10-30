/ ©5 Minuten
Villach rüstet auf: Grabungsarbeiten sorgen für Verkehrsbehinderungen
Grabungsarbeiten für Fernwärme, Glasfaser und Co. sorgen in den kommenden Wochen für Behinderungen und Fahrverbote im Villacher Straßenverkehr. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.
Verkehrsmeldungen im Überblick
- Wegen Grabungsarbeiten entlang der L 49 Ossiachersee-Südufer Straße kommt es von 3. bis 14. November zu einem Einfahrtverbot von der L 49 in die Franz-von-Assisi-Straße. Eine Umleitungsstrecke über L 49-Volkshausstraße-Dr.Karl-Renner-Straße bzw. L 49-Landskroner Siedlerstraße-Goethestraße wird eingerichtet.
- Entlang der Pestalozzistraße kommt es wegen Glasfaser-Grabungen noch bis 12. Dezember zu einem Fahrverbot von der Pestalozzistraße in die 10.Oktober-Straße – allerdings nur für die Fahrtrichtung Osten. Die Umleitungsstrecke über Hausergasse und Peraustraße wird eingerichtet.
- Grabungsarbeiten für die Fernwärmeversorgung auf Höhe von Neue Heimat 11 bis zum Kreuzungsbereich mit dem Mangartweg und vom Kreuzungsbereich Neue Heimat / Mangartweg bis Höhe Mangartweg 5 verursachen von 3. November bis 19. Dezember Verkehrsbehinderungen.
