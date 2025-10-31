SMS-Betrug: Villacherin um dreistelligen Betrag gebracht

Eine 36-Jährige klickte auf einen Link zu angeblichen Bonuspunkten ihres Telefonanbieters und gab ihre Kreditkartendaten ein – kurz darauf wurde ein dreistelliger Betrag abgebucht. Anzeige wurde erstattet.

Am 30. Oktober gegen 13.20 Uhr kontaktiere ein vermeintlicher Telefonanbieter via SMS eine 36-jährige Frau aus Villach. Ihr wurde vorgetäuscht, dass sie am Konto ihres Telefonanbieters Punkte angesammelt hätte, die in Kürze verfallen. Diese Punkte könne sie beim Anklicken eines Links und eigener Auswahl von Gratis-Elektrogeräten sofort einlösen.

Anzeige gegen unbekannt

Von ihr müssten lediglich die Versandkosten im einstelligen Bereich übernommen werden. Das Opfer gab daraufhin die Kreditkartendaten für die Versandkosten bekannt, woraufhin von ihrem Konto ein dreistelliger Betrag abgebucht wurde. Das Opfer ließ unverzüglich, nach Bemerken des Betruges, die Kreditkarte sperren und erstattete Anzeige gegen unbekannten Täter.