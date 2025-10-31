Villach vs. Klagenfurt: Derby-Kracher in der Futsal-Liga

Der Futsal-Sport in Kärnten erlebt am kommenden Sonntag seinen vorläufigen Saisonhöhepunkt: In der Villacher Sporthalle St. Martin steigt das brisante Kärntner Derby. Spielbeginn ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet 7 Euro.

Die Vorzeichen für das Duell sind vielversprechend. Die Tabelle der 1. ÖFB Futsal Liga präsentiert sich derzeit extrem ausgeglichen. Der Landespolizeisportverein Kärnten (LPSV) belegt aktuell den siebten Tabellenplatz, dicht gefolgt vom Klagenfurter Verein „Carinthia Flamengo Futsal Club“ (C.F.F.C.) auf Rang zehn. Die Hausherren vom LPSV haben eine makellose Heim-Bilanz vorzuweisen: Beide bisherigen Heimspiele wurden souverän gewonnen. Die Villacher halten zudem einen österreichweiten Rekord mit der längsten Serie an gewonnenen Heimspiele.

Drei Punkte für die Klagenfurter

Der C.F.F.C. konnte zu Saisonbeginn überraschend einen Heimsieg gegen Topteam ASKÖ Diamant Linz einfahren und sich damit wichtige drei Punkte sichern. Dennoch geht der LPSV Kärnten als leichter Favorit in die Partie.

Revanchegelüste nach Millimeter-Pleite

Ein besonderer Reiz liegt in der Derby-Historie der Vorsaison. Das letzte Kärntner Aufeinandertreffen in Klagenfurt endete denkbar knapp mit 5:4 zugunsten des C.F.F.C. – eine Millimeter-Entscheidung in der letzten Sekunde, die beim LPSV noch in den Köpfen steckt und die Revanchegelüste zusätzlich anheizt. Die Villacher könnten dabei auf ihre treffsicheren Schützen aus den letzten Jahren bauen. Die gesamte Offensive ist in der Lage, auch auf höchstem Niveau für Furore zu sorgen, was die 101 erzielten Tore in der Aufstiegssaison 2024/25 belegen.

©LPSV Kärnten Am Sonntag treffen die zwei Teams wieder aufeinander.

Blick auf den Nachwuchs

Abseits der Kampfmannschaft treibt der LPSV Kärnten auch die Nachwuchsarbeit voran. Mit den LPSV Kärnten Rookies setzt der Verein auf die Entwicklung junger Talente, um die Zukunft des Kärntner Futsals zu sichern. Die Rookies starten ihre Saison Mitte November in der Futsal Liga Kärnten, an der sechs Futsal-Clubs aus Kärnten teilnehmen.