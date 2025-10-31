Wohnbauoffensive geht weiter: 24 neue Wohnungen in Villach geplant

In Villach-Maria Gail entstehen 24 neue, leistbare Mietwohnungen, die vom Land Kärnten im Rahmen der Wohnbauförderung unterstützt werden.

Die Förderung wurde in der jüngsten Sitzung der Kärntner Landesregierung auf Antrag von Wohnbaureferentin Gaby Schaunig beschlossen. Der Baustart ist für November 2025, die Fertigstellung für Ende 2027 vorgesehen. „Leistbares Wohnen bleibt eine der zentralen sozialen Fragen unserer Zeit“, betont Schaunig. „Kärnten zeigt, dass faire Mieten kein Zufall sind, sondern das Ergebnis einer konsequent sozial orientierten Wohnbauförderung.“

Niedrigste Mieten im gemeinnützigen Wohnbau

Kärnten hat im österreichweiten Vergleich die niedrigsten Mieten im gemeinnützigen Wohnbau. „Das verdanken wir einem Fördersystem, das auf Langfristigkeit, Stabilität und soziale Verantwortung setzt“, so Schaunig. „Unsere Wohnbauförderung schafft Planungssicherheit für Bauträger und leistbare Wohnungen für die Menschen.“

Zwei moderne Baukörper sind geplant

Das aktuelle Bauvorhaben wird von der gemeinnützigen Bauvereinigung meine Heimat umgesetzt. Geplant sind zwei moderne Baukörper mit jeweils zwölf Wohneinheiten sowie 24 Tiefgaragenplätze. Zwischen den Gebäuden entsteht ein halböffentlicher Grünbereich mit Raum für Begegnung, Spiel und Erholung. Die Gesamtbaukosten betragen rund 5,6 Millionen Euro. „Wir fördern nicht nur Wohnungen, sondern Lebensqualität“, unterstreicht Schaunig. „Grünräume, Barrierefreiheit und faire Mieten sorgen dafür, dass sich Menschen in Kärnten sicher und wohl fühlen können – unabhängig vom Einkommen.“