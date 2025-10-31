„Fünfte Villacher Jahreszeit“: Bühne frei für die neuen Prinzenpaare
Am Samstag, den 08. November 2025, um 11.11 Uhr, ist es endlich so weit: Die Villacher Faschingsgilde lädt alle Närrinnen und Narren herzlich auf den Nikolaiplatz ein, um das Geheimnis um die neuen Faschingsregenten zu lüften.
Die Präsentation der Prinzenpaare markiert traditionell den offiziellen Auftakt in die „fünfte Villacher Jahreszeit“, welche die größte und traditionsreichste Faschingsveranstaltung Österreichs ist.
Buntes Unterhaltungsprogramm
Rund um die feierliche Enthüllung der Prinzenpaare wird auf dem Nikolaiplatz am 8. November ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt geboten, um das Publikum in beste närrische Stimmung zu versetzen.
Programm im Überblick:
- Ab 09:30 Uhr: Start mit einem bunten Unterhaltungsprogramm in Kooperation mit Radio
Flamingo.
- LIVE-Musik: Die ViFa-Tones sorgen mit schwungvollen Live-Performances für gute Laune.
- Kinder-Highlights: Es werden Auszüge aus dem Programm des diesjährigen 60. Villacher
Kinderfaschings präsentiert.
- Höhepunkt um 11.11 Uhr: Feierliche Präsentation des neuen Prinzenpaares und des
Kinderprinzenpaares. Die neuen närrischen Regenten für den 71. Villacher Fasching werden
vorgestellt und damit offiziell in ihr Amt eingeführt.
Stimmen zum Auftakt
„Der Villacher Fasching lebt von seiner Tradition und der unbändigen Freude der
Menschen. Nach dem großen Jubiläum im Vorjahr freue ich mich riesig auf den Start in
die neue Saison. Am 8. November lüften wir das heiß ersehnte Geheimnis um unser
neues Prinzenpaar und den Nachwuchs, der die größte und traditionsreichste
Faschingsveranstaltung Österreichs regieren wird“, betont Gildenkanzler Karl Glanznig. „Besonders in dieser Saison, in der wir den 60. Villacher Kinderfasching feiern, liegt
unser Fokus auf der Förderung unserer jungen Talente. Wir laden alle ein, am
Nikolaiplatz dabei zu sein, wenn wir unser neues Kinderprinzenpaar präsentieren und
Ausschnitte unseres bunten Mini-Lei-Lei-Programms zeigen. Der Nachwuchs ist die
Zukunft des Villacher Faschings!“, so Jugendministerin Andrea Miklautsch.