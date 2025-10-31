Skip to content
©Knauss
Das Foto auf www.5min.at zeigt die Prinzenpaarpräsentation in Villach.
Am 8. November wird das Geheimnis gelüftet.
Villach
31/10/2025
Saison 2026

„Fünfte Villacher Jahreszeit“: Bühne frei für die neuen Prinzenpaare

Am Samstag, den 08. November 2025, um 11.11 Uhr, ist es endlich so weit: Die Villacher Faschingsgilde lädt alle Närrinnen und Narren herzlich auf den Nikolaiplatz ein, um das Geheimnis um die neuen Faschingsregenten zu lüften.

von Julia Strammer
1 Minute Lesezeit(183 Wörter)

Die Präsentation der Prinzenpaare markiert traditionell den offiziellen Auftakt in die „fünfte Villacher Jahreszeit“, welche die größte und traditionsreichste Faschingsveranstaltung Österreichs ist.

Buntes Unterhaltungsprogramm

Rund um die feierliche Enthüllung der Prinzenpaare wird auf dem Nikolaiplatz am 8. November ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt geboten, um das Publikum in beste närrische Stimmung zu versetzen.

Das neue Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar werden am 8. November ins Amt eingeführt.
©Knauss
Das neue Prinzenpaar und das Kinderprinzenpaar werden am 8. November ins Amt eingeführt.

Programm im Überblick:

  •  Ab 09:30 Uhr: Start mit einem bunten Unterhaltungsprogramm in Kooperation mit Radio
    Flamingo.
  • LIVE-Musik: Die ViFa-Tones sorgen mit schwungvollen Live-Performances für gute Laune.
  • Kinder-Highlights: Es werden Auszüge aus dem Programm des diesjährigen 60. Villacher
    Kinderfaschings präsentiert.
  • Höhepunkt um 11.11 Uhr: Feierliche Präsentation des neuen Prinzenpaares und des
    Kinderprinzenpaares. Die neuen närrischen Regenten für den 71. Villacher Fasching werden
    vorgestellt und damit offiziell in ihr Amt eingeführt.

Stimmen zum Auftakt

„Der Villacher Fasching lebt von seiner Tradition und der unbändigen Freude der
Menschen. Nach dem großen Jubiläum im Vorjahr freue ich mich riesig auf den Start in
die neue Saison. Am 8. November lüften wir das heiß ersehnte Geheimnis um unser
neues Prinzenpaar und den Nachwuchs, der die größte und traditionsreichste
Faschingsveranstaltung Österreichs regieren wird“, betont Gildenkanzler Karl Glanznig. „Besonders in dieser Saison, in der wir den 60. Villacher Kinderfasching feiern, liegt
unser Fokus auf der Förderung unserer jungen Talente. Wir laden alle ein, am
Nikolaiplatz dabei zu sein, wenn wir unser neues Kinderprinzenpaar präsentieren und
Ausschnitte unseres bunten Mini-Lei-Lei-Programms zeigen. Der Nachwuchs ist die
Zukunft des Villacher Faschings!“, so Jugendministerin Andrea Miklautsch.

