Bau im Endspurt: Völkendorfer Trafik bekommt neues Zuhause

Aller guten Dinge sind drei: Nach zwei Standorten in der Othmar-Crusiz-Straße in Völkendorf wechselt die Verkaufsstelle der Trafik nun zum endgültigen Standort auf das Areal des Spar-Marktes in der Millesistraße.

„Noch wird kräftig gebaut, aber schon in wenigen Wochen soll übersiedelt werden, der Rohbau ist sogar schon fertig“, freut sich der Pächter Philipp Kukowitsch. Und: „Die Kunden werden sich über optimale Parkplätze und einem erweiterten Angebot freuen“. In Völkendorf wird es auch bald eine zweite Trafik geben. Jene in der Völkendorfer Straße, die – wie berichtet – vor einem Jahr geschlossen wurde, soll bald mit einem neuen Pächter wieder eröffnet werden.