Misshandlungsvorwürfe: Vater soll Sohn über Jahre geschlagen haben

Ein Vater muss sich am kommenden Dienstag wegen fortgesetzter Gewalt gegen sein eigenes Kind vor dem Landesgericht in Klagenfurt verantworten. Für ihn gilt natürlich die Unschuldsvermutung.

Ein regelrechtes Martyrium hat ein Jugendlicher in Villach hinter sich. Seit 2023 soll der heute 16-Jährige von seinem eigenen Vater geschlagen worden sein. Zu den Misshandlungen kam es wöchentlich; teilweise sogar unter Zuhilfenahme von Gegenständen. Das geht aus dem aktuellen Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervor. Der Erziehungsberechtigte muss sich am Dienstag, dem 4. November 2025, nun wegen des Vergehens der fortgesetzten Gewaltausübung vor Richterin Lisa Kuschinsky verantworten. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.