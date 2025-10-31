Mehrere Räder weg: Unbekannter in Villacher Keller eingebrochen

Mehrere Kellerabteile in Villach wurden Opfer eines Unbekannten. Dieser hatte sie erst aufgebrochen und dann Fahrräder mitgehen lassen. Der Schaden: im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zwischen dem 30. und dem 31. Oktober 2025 ist in mehrere Kellerabteile eines Mehrparteienhauses im Villacher Stadtteil Landskron eingebrochen worden, berichtet nun die Polizei. Ein Täter hat sich dabei mit „unbekanntem Werkzeug“ gewaltsam Zutritt zu den Abteilen verschafft und mehrere Fahrräder gestohlen. Laut Polizei handelt es sich um einen entstandenen Schaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobereichs.