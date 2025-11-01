Halloween-Einbrüche: Vier Häuser in Kärnten durchwühlt

In drei Fällen haben sich die Täter dabei durch das Einschlagen von Terrassentüren Zutritt zu den Wohnobjekten verschafft, in einem weiteren Fall war die Tür unversperrt. In Brückl (Bezirk St. Veit an der Glan) haben sie in den Abendstunden ein Einfamilienhaus durchwühlt und Geld in der Höhe von mehreren tausend Euro gestohlen. In Althofen (Bezirk St. Veit) wurde die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen, sämtliche Räume durchsucht und Münzen – darunter auch Sammlerstücke – entwendet. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang mit dem Einbruch in Brückl nicht aus, erklärt man in einer Aussendung.

Zwei Einbrüche in Häuser in Arnoldstein

In Arnoldstein (Bezirk Villach-Land) sind bislang unbekannte Täter in gleich zwei Einfamilienhäuser eingedrungen. In einem Fall wurde – wie auch in beiden Fällen im Bezirk St. Veit – die Terrassentür eingeschlagen, im zweiten die unversperrte Terrassentür genutzt. In beiden Fällen wurden jedenfalls sämtliche Wohnräume durchsucht und Geld sowie ein kleiner Tresor samt Inhalt entwendet. Die genaue Schadenssumme ist noch unklar. Aufgrund der räumlichen Nähe schließt die Polizei auch hier einen Zusammenhang nicht aus. Die Bewohner aller vier Häuser waren zu den jeweiligen Tatzeitpunkten nicht zu Hause, die Polizei ermittelt nun.