Baustellen in Villach: Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen

In Villach wird kräftig an der Infrastruktur gearbeitet – von Straßenverbreiterungen über Brückensanierungen bis zu Grabungsarbeiten für Fernwärme und Glasfaser. Es kommt zu mehreren Umleitungen.

In den kommenden Wochen wird die Infrastruktur in Villach weiter ausgebaut. Es kommt zu mehreren Verkehrsbehinderungen. Hier ein Überblick: Die Verbreiterung des Ausfahrtstrichters im Kreuzungsbereich Urlakenstraße / Millstätter Straße führt vom 1. bis 5. Dezember zu einer Einbahnführung. Es gibt eine Umleitungsstrecke über Millstätter Straße und L 49 Ossiachersee-Südufer Straße.

Sanierung der Mauerkrone der Lindbrücke

Wegen der Sanierung der Mauerkrone der Lindbrücke kommt es vom 3. bis 12. Dezember zu einem Einfahrtsverbot von der Willroiderstraße in die Rennsteiner Straße. Ausgenommen sind Linienbusse sowie Baustellenverkehr. Eine Umleitungsstrecke über Willroiderstraße-Steinwenderstraße (Unterführung)-Genotteallee und August-v.-Jaksch-Straße wird eingerichtet.

Grabungsarbeiten

Grabungsarbeiten für Fernwärmeversorgung führen in der Trattengasse vom 3. November bis 19. Dezember zu Verkehrsbehinderungen. Bauarbeiten in der Treibacher Straße verursachen vom 3. bis 7. November Verkehrsbehinderungen: Wegen Grabungsarbeiten entlang der L 49 Ossiachersee-Südufer Straße kommt es von 3. bis 14. November zu einem Einfahrtsverbot von der L 49 in die Franz-von-Assisi-Straße. Eine Umleitungsstrecke über L 49-Volkshausstraße-Dr.Karl-Renner-Straße beziehungsweise L 49-Landskroner Siedlerstraße-Goethestraße wird eingerichtet.

Fahrverbot entlang der Pestalozzistraße

Entlang der Pestalozzistraße kommt es wegen Glasfaser-Grabungen noch bis 12. Dezember zu einem Fahrverbot von der Pestalozzistraße in die 10. Oktober-Straße – allerdings nur für die Fahrtrichtung Osten. Die Umleitungsstrecke führt über Hausergasse und Peraustraße.