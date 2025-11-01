Kindersicherheitstag in Gratschach-St. Andrä: Ein Tag voller Action

Die Freiwillige Feuerwehr Gratschach-St. Andrä veranstaltete am 26. Oktober wieder ihren traditionellen Kindersicherheitstag. Mit der Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren Hauptwache Villach, Zauchen sowie der Feuerwehrjugend St. Ulrich und Landskron, der Rettungsorganisation Samariterbund und ihrer Rettungshundestaffel, der Kärntner Bergwacht sowie der Polizei Landskron und Villach, konnte bei schönstem Wetter Kindern mit ihren Familien ein Einblick hinter alle Einsatzorganisationen gewährt werden.

Highlight der Veranstaltung

Das Highlight war natürlich die Motorbootfahrt der Wasserrettung Villach am Ossiacher See. Feuerwehrkoch Andi Nowak sorgte für das leibliche Wohl. Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Unterrieder sowie Feuerwehrreferent Harald Sobe konnten sich persönlich von der großartigen Leistungsschau aller Organisationen überzeugen. Stellvertretend für die Kameradschaft der FF Gratschach-St. Andrä bedankt sich Kommandant Egon Oberrauner recht herzlich bei allen teilnehmenden Einsatzorganisationen.