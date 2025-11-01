Adler wollen gegen Capitals wieder auf Kurs kommen

Nach zuletzt zwei Auswärtsniederlagen wollen die Adler am Sonntagabend in Wien endlich wieder anschreiben und wichtige Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation erobern. Spielbeginn ist um 17.30 Uhr.

Der EC iDM Wärmepumpen VSV belegt derzeit in der win2day ICE Hockey League Tabellenplatz 7 und hält nach 14 Spielen bei 22 Punkten. Die Adler verbuchten bislang sechs Siege, fünf Niederlagen, ein Sieg nach Verlängerung und zwei Niederlagen nach Verlängerung. Mit 47 erzielten Toren und 46 Gegentreffern ergibt sich ein knapp positives Torverhältnis von +1.

Vienna Capitals liegen hinter den Villachern

Zwei Plätze hinter den Kärntnern rangieren die Vienna Capitals auf Platz 9. Nach ebenfalls 14 absolvierten Partien weisen die Wiener eine Bilanz von vier Siegen, sechs Niederlagen, zwei Siegen nach Verlängerung und zwei Niederlagen nach Verlängerung auf. Bei 42 Treffern und 50 Gegentoren ergibt sich ein Torverhältnis von −8, was ihnen 18 Punkte einbringt.

Durchwachsene Form beider Teams

In der aktuellen Form zeigen sich beide Teams durchwachsen. Der VSV befindet sich nach starkem Saisonstart in einem leichten Leistungstief, denn aus den letzten fünf Spielen konnten lediglich zwei gewonnen werden, die jüngsten beiden Begegnungen in Pustertal und Innsbruck gingen verloren. Auch die Capitals kämpfen mit inkonstanter Form: In den letzten sieben Begegnungen gelangen nur zwei Siege, nämlich gegen die Pioneers Vorarlberg sowie gegen Hydro Fehérvár AV19. Zuletzt mussten die Wiener in Linz eine 1:4-Auswärtsniederlage hinnehmen.

Spannendes Duell

Das direkte Duell zwischen den beiden Mannschaften verspricht dennoch Spannung. In den letzten zehn Aufeinandertreffen gingen sechs Spiele an den VSV und vier an die Capitals. Besonders bemerkenswert: Die letzten drei Begegnungen entschieden die Adler allesamt für sich – mit 4:0 in Wien, 6:3 in Villach und 4:3 erneut in Wien.