Heiße Mandeln am Hauptplatz: Die Mandelrösterei Cimzar ist zurück

Naschkatzen aufgepasst: Ab Freitag, 7. November, könnt ihr euch wieder eure Lieblings-Leckereien der Mandelrösterei Cimzar am Villacher Hauptplatz holen. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren.

Die Wartezeit auf den Villacher Advent wird wieder knusprig und süß: Bereits am Freitag, dem 7. November, heißt es ab 10.00 Uhr: „Es geht wieder los!“ Dann duftet es täglich erneut nach frisch gebrannten Mandeln, glasierten Früchten und süßen Versuchungen mitten in der Innenstadt.

Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren: Rund zwei Tage lang dauert der Aufbau, anschließend wird alles auf Hochglanz gebracht und liebevoll dekoriert. Das Cimzar-Team bleibt seiner Linie treu: Beste Zutaten, traditionelle Röstkunst und jede Menge Liebe stecken in jeder Portion. „Wir bringen wieder die gewohnte Qualität in die Villacher Innenstadt“, verspricht Mandelröster Jörg Cimzar.