Skip to content
Region auswählen:
/ ©Mandelrösterei Cimzar
Das Foto auf www.5min.at zeigt die Aufbauarbeiten der Mandelrösterei Cimzar.
Die Aufbauarbeiten sind schon voll im Gange.
Villach
01/11/2025
Ab 7. November
#goodnews

Heiße Mandeln am Hauptplatz: Die Mandelrösterei Cimzar ist zurück

Naschkatzen aufgepasst: Ab Freitag, 7. November, könnt ihr euch wieder eure Lieblings-Leckereien der Mandelrösterei Cimzar am Villacher Hauptplatz holen. Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren.

von Julia Strammer Das Foto auf www.5min.at zeigt die Onlineredakteurin Julia Strammer von 5 Minuten.
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Die Wartezeit auf den Villacher Advent wird wieder knusprig und süß: Bereits am Freitag, dem 7. November, heißt es ab 10.00 Uhr: „Es geht wieder los!“ Dann duftet es täglich erneut nach frisch gebrannten Mandeln, glasierten Früchten und süßen Versuchungen mitten in der Innenstadt.

Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren

Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren: Rund zwei Tage lang dauert der Aufbau, anschließend wird alles auf Hochglanz gebracht und liebevoll dekoriert. Das Cimzar-Team bleibt seiner Linie treu: Beste Zutaten, traditionelle Röstkunst und jede Menge Liebe stecken in jeder Portion. „Wir bringen wieder die gewohnte Qualität in die Villacher Innenstadt“, verspricht Mandelröster Jörg Cimzar.

Das Foto auf www.5min.at zeigt die Aufbauarbeiten am Villacher Hauptplatz.
©Mandelrösterei Cimzar
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Artikel zum Thema:

Mehr Interessantes

Folge uns auf: