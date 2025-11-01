Nach langer Sperre: Neue Jakobsweg-Brücke offiziell eröffnet

Lange mussten Spaziergänger, Wanderer und Pilger warten. Am vergangenen Freitag war es dann endlich so weit. Die neue Jakobswegbrücke im Rosental wurde feierlich eröffnet.

Die Wartezeit hat ein Ende: Nach sieben Jahren ist die Jakobswegbrücke offiziell wieder eröffnet worden.

Seit dem Jahr 2018 war Jakobswegbrücke in St. Jakob im Rosental nicht passierbar. Wanderer, Pilger und auch viele Einheimische mussten auf Alternativrouten ausweichen. „Viele hatten die Brücke schon abgeschrieben – umso schöner ist es, unsere Anstrengung heute mit der Eröffnung zu belohnen“, betonte Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ) am Freitag.

Neue Brücke über den Rosenbach fertig

Die Brücke stellt einen zentralen, fußläufigen Übergang über den Rosenbach dar und ist Teil des überregionalen Pilger- und Wanderwegenetzes. In den Neubau wurden nunmehr 120.000 Euro investiert. Ein Drittel davon wurde vom Land Kärnten gefördert. Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) dazu: „Eine Gemeinschaft zeigt sich dann, wenn im Leben ein Graben auftut – und man gemeinsam eine Brücke darüber baut. Genau das ist hier geschehen.“