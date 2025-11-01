Skip to content
Region auswählen:
/ ©Marktgemeinde St. Jakob i.R.
Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen bei der Eröffnung der neuen Jakobswegbrücke im Rosental.
Die Wartezeit hat ein Ende: Nach sieben Jahren ist die Jakobswegbrücke offiziell wieder eröffnet worden.
Rosental
01/11/2025
Pilgernetz erneuert
#goodnews

Nach langer Sperre: Neue Jakobsweg-Brücke offiziell eröffnet

Lange mussten Spaziergänger, Wanderer und Pilger warten. Am vergangenen Freitag war es dann endlich so weit. Die neue Jakobswegbrücke im Rosental wurde feierlich eröffnet.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(137 Wörter)

Seit dem Jahr 2018 war Jakobswegbrücke in St. Jakob im Rosental nicht passierbar. Wanderer, Pilger und auch viele Einheimische mussten auf Alternativrouten ausweichen. „Viele hatten die Brücke schon abgeschrieben – umso schöner ist es, unsere Anstrengung heute mit der Eröffnung zu belohnen“, betonte Bürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ) am Freitag.

Neue Brücke über den Rosenbach fertig

Die Brücke stellt einen zentralen, fußläufigen Übergang über den Rosenbach dar und ist Teil des überregionalen Pilger- und Wanderwegenetzes. In den Neubau wurden nunmehr 120.000 Euro investiert. Ein Drittel davon wurde vom Land Kärnten gefördert. Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) dazu: „Eine Gemeinschaft zeigt sich dann, wenn im Leben ein Graben auftut – und man gemeinsam eine Brücke darüber baut. Genau das ist hier geschehen.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt mehrere Personen bei der Eröffnung der neuen Jakobswegbrücke im Rosental.
©Marktgemeinde St. Jakob i.R.
Feierlicher Moment in St. Jakob im Rosental.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: