Naturpark-Bildungseinrichtungen in Kärnten erhalten Auszeichnung

Die Idee zu den Naturpark Schulen wurde im Naturpark Dobratsch mit der Volksschule Arnoldstein entwickelt. Heute gibt es über 193 Naturpark Schulen in ganz Österreich. Auch bei den Naturpark-Kindergärten war Kärnten ganz vorne mit dabei – einer der ersten Naturpark Kindergärten Österreichs war der Kindergarten Stockenboi.

Kinder sind fasziniert vom Entdecken und Erforschen

Jetzt setzten die Bildungseinrichtungen in den Kärntner Naturparken den nächsten wichtigen Schritt. Mit Unterstützung des Naturparks Teams wurden sie mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet. Ein wichtiges Signal für die Nachhaltigkeitsstrategie in den Kärntner Naturparken. „Man kann gar nicht früh genug damit beginnen, Kinder für Natur und Umweltschutz zu begeistern und ihnen spielerisch diese hohe Bedeutung zu vermitteln. Die kleinen Mädchen und Buben sind fasziniert vom Entdecken und Erforschen, von der Bewegung in der Natur und dem Erleben der spannenden Pflanzen- und Tierwelt in unserem Naturpark. Genau das vermitteln unsere Pädagogen in den Naturpark-Kindergärten und Volksschulen sehr erfolgreich und in enger Zusammenarbeit mit dem Team des Naturpark Dobratsch“, betont Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig.

Zwei Auszeichnungen für Arnoldstein und St. Leonhard

„Eine der fünf Säulen des Naturpark Dobratsch ist das Thema Bildung. Es war uns als Gemeinde von Beginn an ein Anliegen, die Themen Naturschutz, Umweltschutz, sowie die nachhaltige Entwicklung unseres Naturraums den Schülerinnen und Schülern der Volksschulen Arnoldstein und St. Leonhard mit dem Naturpark Dobratsch praxisnahe näherzubringen. Daher sind wir schon ein wenig stolz, dass unsere zwei Volksschulen mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurden“, so Bürgermeister Reinhard Antolitsch.

„Nachhaltigkeit hat seit jeher einen hohen Stellenwert“

Auch Bürgermeister Hans-Jörg Kerschbaumer ist stolz über die Auszeichnung: „In den Gemeinden Weissensee und Stockenboi hat Nachhaltigkeit seit jeher einen hohen Stellenwert – sie prägt unser Leben, unser Wirtschaften und unser Miteinander. Umso mehr freut es mich, dass nun alle Bildungseinrichtungen im Naturpark Weissensee mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurden. Unsere Kinder spielen dabei eine besonders wichtige Rolle: Sie tragen umweltbewusstes Denken und Handeln in ihre Familien sowie ihr gesamtes Umfeld weiter.“

Folgende Bildungseinrichtungen wurden ausgezeichnet: Naturpark Schule Volksschule (VS) Arnoldstein

Naturpark Schule Volksschule (VS) Weißensee

Naturpark Schule VS Stockenboi

Naturpark Partnerschule VS Nötsch i.G.

Naturpark Partnerschule VS Siebenbrünn

Naturpark Partnerschule VS Pögöriach

Naturpark Partnerschule VS Vassach

Naturpark Kindergarten Stockenboi

Naturpark Kindergarten Völkendorf

Naturpark Kindergarten Weißensee

Naturpark Schule Mittelschule Nötsch i.G.





