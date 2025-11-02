„Alles voll“ – Kärnten Therme stößt immer wieder an Kapazitätsgrenze

Es kann öfter vorkommen, dass der Zugang zur Therme gesperrt werden muss. "Es hängt davon ab, ob es Ferienzeiten gibt, das Wetter schlecht ist oder ob unsere Nachbarländer Ferien- oder Feiertage haben."

Kommt am selben Tag jedoch etwas dazwischen, gibt es kein Geld mehr zurück. „Früher war das schon so, dass man das Ticket halt ein anderes Mal einlösen durfte. Eine Art Wertgutschein. Mittlerweile muss man bis Mitternacht am Vortag stornieren oder das Geld für den Eintritt ist futsch“, erzählt uns eine Villacher Mutter diese Woche vor Ort. „Kinder werden oft innerhalb kürzester Zeit krank und man merkt am Tag, für den man den Eintritt gekauft hat, dass der Thermenbesuch nicht möglich ist. Dann ist das Geld weg.“ Daher fahren manche lieber spontan zur Therme, was nicht immer die beste Idee ist.

2024: 31 Prozent mehr Eintritte als geplant verkauft

2024 gab es für die Kärnten Therme einen Besucherrekord. Seit das Hallenbad in Klagenfurt geschlossen wurde, dürften noch mehr Gäste aus ganz Kärnten auf die Villacher Kärnten Therme ausweichen. Immer wieder muss daher der Zugang gesperrt werden. Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Villach erklärt auf Anfrage: „Die Tatsache, dass die Kärnten Therme so gut besucht ist, dass an gewissen Tagen das Kapazitätslimit erreicht wird und keine weiteren Personen eingelassen werden dürfen, spricht für die Attraktivität der Einrichtung. Vor allem an Schlechtwettertagen ist die Therme unverzichtbar. Zum Verständnis: Für das Jahr 2024 hat die offizielle Wirtschaftlichkeitsberechnung 274.400 Eintritte kalkuliert. Tatsächlich sind es 359.113 geworden. Das ist eine Überbietung um 31 Prozent.“

Enttäuschte Familien stehen vor der Kärnten Therme

Wer wie diese Woche am Donnerstag (30. Oktober 2025) vor der Kärnten Therme ohne Ticket steht, wird gleich eines Besseren belehrt. Seit ungefähr 11 Uhr prangt ein Schild vor der Türe: Es sind bis 17 Uhr keine Tickets mehr erhältlich. Viele schauen sich jedoch vor der Abfahrt die Social-Media-Kanäle und Website an – dort war am Vormittag kein Hinweis auf eine volle Therme erkennbar. Familien aus Wolfsberg, Völkermarkt, Klagenfurt aber auch Italien standen vor der Therme und beschwerten sich lautstark – weinende, enttäuschte Kinder inklusive. Deswegen fragten wir nach: Wie oft kommt es vor, dass es ab 11 Uhr keine Tickets vor Ort mehr gibt? Betriebsleiter Manfred Hübel erklärt: „Das kann sehr häufig vorkommen – hängt davon ab, ob es Ferienzeiten gibt, das Wetter schlecht ist oder ob unsere Nachbarländer Ferien- oder Feiertage haben.“ Die Kärnten Therme ist dabei an Behördenvorgaben gebunden, „die eine maximale Personenanzahl vorschreibt.“

Nur mit Reservierung ist der Eintritt fix

„Wenn der Gast im Webshop bucht, sieht er, ob es noch Tickets gibt. Mit einem gebuchten Ticket kann man stressfrei anreisen und ist an keinen Zeitpunkt gebunden, da man einen garantierten Zutritt hat. Eine allgemeine Auslastungsinfo auf der Webseite haben wir derzeit nicht – finden wir auch nicht sehr informativ. Als Beispiel: Jemand checkt die Webseite und sieht das zum Beispiel 85 Prozent der Therme ausgelastet ist und fährt von Velden nach Villach. Dort angekommen ist die Therme dann zu 100 Prozent ausgelastet und er bekommt keinen Eintritt mehr.“ Mit dieser Lösung soll der Gast genau und in Echtzeit sehen, ob er noch Tickets bekommt. „Wenn ein Gast trotz Hinweis, dass ein garantierter Zutritt nur mit einem Webshopticket möglich ist, trotzdem entscheidet, ohne Ticket zur Therme zu fahren, ist das eine persönliche, aber nicht fertig gedachte Entscheidung.“

Ausbau nicht möglich

Auch Villacher Familien müssen seit Jahren bei der Kärnten Therme die Erfahrung machen, vor Ort keine Tickets mehr zu bekommen und das, obwohl viel Geld von der Stadt Villach in Richtung Kärnten Therme fließt. „Die einzige Möglichkeit, noch mehr Menschen in die Therme zu bekommen, wäre ein umfassender Ausbau der gesamten Anlage. Dafür ist das Geld nicht vorhanden“, heißt es seitens der Stadt Villach.

Städtischer Zuschuss betrug in drei Jahren 1 Million Euro

Diese erklärt weiter: „In den drei Jahren 2022 bis 2024 hat der städtische Zuschuss insgesamt 1 Millionen Euro betragen, im Durchschnitt jährlich also rund 340.000 Euro. Dem gegenüber stehen sogenannte gemeinwohlorientierte Leistungen (ermäßigte Eintritte) von 1,38 Millionen Euro. Die Therme hat an ermäßigten Eintritten um 38 Prozent mehr geleistet als die Summe der städtischen Zuschüsse. Von diesen Leistungen profitiert zur Gänze die Bevölkerung.“ Gemeint sind in etwa Unterstützungen für Schulen, Kindergärten, Horte, Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen, Grundwehrdiener, Unterstützung der Wasserrettungsausbildung und Feuerwehr-Taucherübungen. Eine Entspannung der Situation dürfte jedoch in Sicht sein: Zwischen dem Wörthersee-Stadion und der Lepold-Wagner-Arena wird bis 2028 das neue Alpen-Adria Familien- und Sportbad in Klagenfurt entstehen. Der Baubeginn ist für Anfang 2026 geplant.