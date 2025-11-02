Skip to content
/ ©HFW Villach
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehrleute bei der Versorgung des Verletzten in der KFZ-Servicegrube.
Eine verletzte Person lag in einer KFZ-Servicegrube in Turdanitsch.
Turdanitsch
02/11/2025
Einsatz

Schwerer Unfall in Turdanitsch: Mann konnte sich nicht mehr bewegen

Die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr Turdanitsch/Tschinowitsch, das Rote Kreuz und die Polizei wurden am Sonntagnachmittag zu einer privaten Garage alarmiert. Dort ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen.

Ein Mann lag verletzt in der KFZ-Servicegrube einer privaten Garage in Turdanitsch. Er klagte über starke Schmerzen im Bein und berichtete, dass er sich nicht mehr bewegen konnte „Sofort wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Patient durch unseren Feuerwehrarzt notfallmedizinisch, gemeinsam mit einem Team des Roten Kreuzes, versorgt“, berichtet Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Mithilfe eines Rettungstuches und Bandschlingen wurde der Verletzte aus der Grube gehoben. Anschließend wurde er vom Roten Kreuz zur weiteren Behandlung ins LKH Villach transportiert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr vor einem Waldstück.
©Leserfoto
Einsatz in Turdanitsch: Ein Mann lag verletzt in einer KFZ-Servicegrube.
