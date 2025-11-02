Schwerer Unfall in Turdanitsch: Mann konnte sich nicht mehr bewegen

Die Hauptfeuerwache Villach, die Freiwillige Feuerwehr Turdanitsch/Tschinowitsch, das Rote Kreuz und die Polizei wurden am Sonntagnachmittag zu einer privaten Garage alarmiert. Dort ist es zu einem Arbeitsunfall gekommen.

Ein Mann lag verletzt in der KFZ-Servicegrube einer privaten Garage in Turdanitsch. Er klagte über starke Schmerzen im Bein und berichtete, dass er sich nicht mehr bewegen konnte „Sofort wurde die Einsatzstelle abgesichert und der Patient durch unseren Feuerwehrarzt notfallmedizinisch, gemeinsam mit einem Team des Roten Kreuzes, versorgt“, berichtet Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Mithilfe eines Rettungstuches und Bandschlingen wurde der Verletzte aus der Grube gehoben. Anschließend wurde er vom Roten Kreuz zur weiteren Behandlung ins LKH Villach transportiert.