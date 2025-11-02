Skip to content
/ ©Montage: Canva
Symbolfoto
Eine Bildmontage auf 5min.at zeigt einen Hundewelpen und eine verärgerte Frau, die vor einem Laptop sitzt.
Der Versuch, einen Welpen zu kaufen, endete für eine 33-Jährige mit einer Anzeige bei der Polizei.
Bezirk Villach-Land
02/11/2025
Betrug

Welpen-Kauf endete für Kärntnerin mit böser Überraschung

Der Wunsch nach einem Welpen brachte eine Kärntnerin (33) um mehrere hundert Euro. Die Frau ging einer Betrügerin auf den Leim. Die Polizei ermittelt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(105 Wörter)

Über eine Social-Media-Plattform wurde die 33-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land auf eine vermeintliche Verkäuferin aufmerksam. Sie nahm Kontakt mit ihr auf und leistete eine Anzahlung für einen Welpen in Höhe von mehreren hundert Euro.

Betrügerin zockte Kärntnerin ab

In der Folge häuften sich die Forderungen. „Hinzu kamen weitere Kosten für den angeblichen Transport sowie eine Versicherung für das Tier“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau. Als noch mehr Geld gefordert wurde, wurde die Frau misstrauisch. Sie zeigte den Betrug an.

