Welpen-Kauf endete für Kärntnerin mit böser Überraschung

Der Wunsch nach einem Welpen brachte eine Kärntnerin (33) um mehrere hundert Euro. Die Frau ging einer Betrügerin auf den Leim. Die Polizei ermittelt.

Der Versuch, einen Welpen zu kaufen, endete für eine 33-Jährige mit einer Anzeige bei der Polizei.

Der Versuch, einen Welpen zu kaufen, endete für eine 33-Jährige mit einer Anzeige bei der Polizei.

Über eine Social-Media-Plattform wurde die 33-Jährige aus dem Bezirk Villach-Land auf eine vermeintliche Verkäuferin aufmerksam. Sie nahm Kontakt mit ihr auf und leistete eine Anzahlung für einen Welpen in Höhe von mehreren hundert Euro.

Betrügerin zockte Kärntnerin ab

In der Folge häuften sich die Forderungen. „Hinzu kamen weitere Kosten für den angeblichen Transport sowie eine Versicherung für das Tier“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Feistritz an der Drau. Als noch mehr Geld gefordert wurde, wurde die Frau misstrauisch. Sie zeigte den Betrug an.