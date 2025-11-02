VSV dreht auf: Starker Sieg in Wien

Haushoch gewannen die VSV-Adler am Sonntagabend beim Auswärtsspiel gegen die Vienna Capitals in Wien. Die Freude bei den Fans ist groß.

Nach zwei Auswärtsniederlagen in der win2day ICE Hockey League konnten die VSV-Adler am Sonntagabend in Wien endlich wieder anschreiben – und das, obwohl es zunächst nicht den Anschein hatte. Immerhin verlief das erste Drittel des Abends vollkommen torlos. Doch nach der Pause schienen zumindest die Blau-Weißen aus dem Winterschlaf zu erwachen. Ganz zur Freude ihrer Fans.

Schlag auf Schlag

In der 31. Minute pfefferte Nikita Scherbak das 1:0 ins Netz der Wiener. Kurz vor Ende des zweiten Spielabschnittes gelang es John Huhges den Spielstand weiter zu erhöhen. Auch im letzten Drittel gaben die Villacher weiter Gas. Letztendlich bugsierte Philipp Lindner das 3:0 in die Maschen der Hauptstädter. Diesen gelang es nicht mehr aufzuholen. Die Adler verbuchten damit einen haushohen Sieg.