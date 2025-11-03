Treffner Kulturwochen 2025: „Fest der Stimmen“ sorgte für Begeisterung

Im Rahmen der diesjährigen Treffner Kulturwochen wurde am vergangenen Wochenende mit dem "Fest der Stimmen" ein musikalisches Highlight gesetzt, das das Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Saal restlos begeisterte.

Die traditionsreiche Konzertreihe, die seit über zwei Jahrzehnten als Inbegriff gelebter Kärntner Volkskultur gilt, durfte in diesem Jahr erstmals als Hauptattraktion der Treffner Kulturwochen gastieren. Veranstalter Wolfgang König (WMK – Event & Marketing GmbH) und Programmkurator Richi Di Bernardo zeigten sich dankbar, „dass wir Teil dieses wunderbaren Kulturprojektes sein dürfen und so den Treffnern sowie allen Gästen einen unvergesslichen Abend voller Musik und Emotionen schenken konnten“.

Musikalisches Verwöhnprogramm

Außerdem bedankt sich der Veranstalter bei Bürgermeister Klaus Glanznig, „welcher leider verhindert war und schweren Herzen nicht teilnehmen konnte, für die jahrelange Unterstützung“, heißt es in einer Aussendung. Musikalisch wurde das Publikum auf höchstem Niveau verwöhnt durch die Sängerrunde Klagenfurt-Emmersdorf unter der Leitung von Karlheinz Klement, dem Wurzenpassklang unter der Leitung von Gerit Melcher und Die Kärntner Vokalsolisten unter der Leitung von Werner Glanzer. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgte das Altsteirertrio Lemmerer, das mit seinen charakteristischen Klängen den Abend perfekt abrundete. Durch das Programm führte mit viel Charme, Witz und Herz Seppi Rukavina, der das Publikum mit seiner humorvollen Moderation immer wieder zum Schmunzeln brachte.

Emotionaler Höhepunkt

Kurzerhand wurde auch der Bürgermeister per Telefon angerufen zum Schlusslied der Veranstaltung angerufen. Das klatschende und begeisterte Publikum, sowie das Lied „gern hobn tuat guat“ von Hedi Preisegger, ließen dem Bürgermeister den Atem stocken, heißt es weiter. Unter den zahlreichen Gästen konnten auch namhafte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur begrüßt werden, darunter Vizebürgermeister Andreas Fillei, Vizebürgermeisterin Dorelies Rapotz-Mölzer, Bürgermeister und Nationalratsabgeordneter Max Linder (Afritz), Gemeinderat Georg Berger (Obmann des Kulturausschusses), Robert Telsnig, Elfriede König sowie viele weitere Ehrengäste, die sich dieses kulturelle Ereignis nicht entgehen ließen.