Online-Voting: Villach zeichnet wieder Klimaschutzprojekte aus

Villach: Der traditionsreiche Klimaschutzpreis geht in eine neue Runde – und das erstmals generationenübergreifend. Gesucht werden kreative, nachhaltige Projekte, die zeigen, wie gelebter Klimaschutz aussieht.

Der Klimaschutzpreis der Stadt Villach ist längst zu einem festen Bestandteil der Stadt geworden. Seit Jahren werden mit ihm innovative Ideen und engagierte Projekte geehrt, die einen sichtbar wertvollen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Nun wird der Preis erstmals generationenübergreifend vergeben – Erwachsene, Kinder und Jugendliche können also parallel teilnehmen und zeigen, wie vielfältig Klimaschutz in Villach gelebt wird.

Preisgeld für sensationelle Ideen

Die Stadt verleiht den Klimaschutzpreis alle zwei Jahre als Anerkennung für herausragende Leistungen im Umwelt- und Klimaschutz. Neben öffentlicher Wertschätzung winken auch Geldpreise – insgesamt 4.000 Euro, wobei der Hauptgewinn bei 2.500 Euro liegt.

Villacher sollen mitreden

Teilnahmeberechtigt sind Personen, Schulen, NGOs und Organisationen mit Sitz in Villach, die dort seit mindestens seit zwei Jahren aktiv sind. Für Kinder und Jugendliche können Schüler, Privatpersonen unter 19 Jahren sowie Vereine und Gruppen mit engem Villach-Bezug Projekte einreichen. Eingereicht werden können Initiativen aus verschiedensten Bereichen – von erneuerbaren Energien, Energieeffizienz und Kreislaufwirtschaft bis hin zu Fair-Trade-Projekten, aber auch Mobilität, Biodiversität, Umwelterziehung und Bewusstseinsbildung.

Abstimmung durch Vertreter und Voting

Nach Ablauf der Einreichfrist entscheidet eine Jury aus Fachleuten und Vertretern der Stadt sowie des Jugendrats über die Vergabe der Preise. Zusätzlich fließt das Ergebnis eines öffentlichen Online-Votings in die Bewertung mit ein. „Weil uns Bürgerbeteiligung wichtig ist, laden wir ein, auch hier mitzuvoten, wer den mit bis zu 4000 Euro dotierten Umweltpreis gewinnen soll“, schilderte Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) im Zuge des ausschreibens.