„Wir gehen sicher“: Villach startet mit den Stadtteil-Spaziergängen

Im Rahmen der Initiative #grenzenlosstark lädt die Stadt in Kooperation mit der Polizei am Donnerstag, 13. November, zum ersten Stadtteil-Spaziergang in die Innenstadt ein. Solche Spaziergänge sind künftig in allen Teilen geplant.

Spazieren in Villach: Die Stadt startet mit einer neuen Initiative, um das Sicherheitsgefühl auf der Straße zu erhöhen.

Unter dem Motto „Wir gehen sicher“ spazieren Teilnehmer mit Vertretern von Behörde und Polizei von der Postgasse über die Drau bis zum Bahnhof und zurück. Ziel des rund 75-minütigen Nightwalks ist es, Orte zu identifizieren, an denen sich Menschen in der Dunkelheit unwohl fühlen. Der Spaziergang bietet Gelegenheit, Problemstellen anzusprechen und Vorschläge einzubringen.

Sicherheitsgefühl soll gestärkt werden

„Villach ist eine lebenswerte Stadt, in der viel für die Sicherheit getan wird. Gleichzeitig wissen wir, dass es Bereiche gibt, an denen das subjektive Sicherheitsgefühl noch gestärkt werden kann. Genau darüber wollen wir beim Stadtspaziergang reden“, sagt Bürgermeister Günther Albel. „Wir nehmen jede Rückmeldung ernst und gehen den Hinweisen nach. Der direkte Austausch mit den Menschen trägt dazu bei, gezielte Maßnahmen zu setzen“, ergänzt Stadtpolizeikommandant Erich Londer.

Informationen zur Veranstaltung Donnerstag, 13. November, 18–20 Uhr

Feste Schuhe und warme Kleidung werden empfohlen. Start und Ende: lebensRAUM , Postgasse.

Anmeldung auf der Webseite der Stadt Villach.

