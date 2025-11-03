Polizei kümmerte sich um vergessenen Hund

Bei einer Billa-Filiale in Villach wurde heute Vormittag ein Hund zurückgelassen. Polizeibeamte kümmerten sich um den Hund, der Besitzer holte ihn bereits ab.

Das Tier wurde am 3. November 2025 am Vormittag vor der Billa-Filliale in der 10.-Oktober-Straße in Villach angeleint und offensichtlich zurückgelassen. Polizeibeamte haben den Hund aufgelesen und ihn zur Polizeiinspektion in die St. Ruprechterstraße nach Klagenfurt gebracht, wo er mit Wasser und Futter versorgt wurde.

Herrchen und Hund wieder vereint

Bei der telefonischen Nachfrage ergab sich, dass der Hund bereits wieder von seinem Besitzer abgeholt werden konnte. „Um 10.30 Uhr haben wir den herrenlosen Hund gefunden, und nach Rücksprache mit dem Personal der Billa-Filiale mitgenommen. Nach unserem Facebook-Posting meldete sich der Besitzer und um 12.30 Uhr wurde er schon wieder mitgenommen, das ging recht schnell“, so ein Beamter der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße.