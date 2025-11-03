Gefälschte Rechnung: Kärntner Behörde überweist Geld an Betrüger

Eine gefälschte Mail wurde einer Kärntner Gebietskörperschaft zum Verhängnis. Die Folge: Mehrere zehntausend Euro wurden an Betrüger überwiesen. Inzwischen wurde die Polizei hinzugezogen.

Alles begann damit, dass besagte Gebietskörperschaft – näher wird diese in der Pressemitteilung der Polizei nicht benannt – eine Villacher Firma damit beauftragte, Sonnenschutz am Gebäude zu installieren. „Am 25. September 2025 wurde dann eine Abschlussrechnung in Höhe von mehreren zehntausend Euro gestellt“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion St. Ruprechterstraße in Klagenfurt. So weit, so gut.

Behörde ging Betrügern auf den Leim

Fünf Tage später langte jedoch eine weitere E-Mail bei der Gebietskörperschaft ein. Diese wirkte täuschend echt und stammte allem Anschein nach ebenfalls von dem Villacher Betrieb. „Darin wurde mitgeteilt, dass sich die Kontodaten der Firma geändert hätten“, erklären die Polizisten weiter. Dementsprechend wurde auch der Betrag dorthin überwiesen. Erst im Zuge einer Prüfung des Bankinstituts stellte sich heraus, dass die Daten nicht mit der Firma übereinstimmen. Daraufhin wurde Kontakt mit dem Unternehmen aufgenommen. „Es stellte sich heraus, dass es am Firmenkonto keinen Geldeingang gab und sich die Kontodaten auch nicht geändert haben“, so die Beamten, welche in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen haben.