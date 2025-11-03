Vandalismus-Serie in Villacher Stadtteil: „Das ist gefährlich!“

Demolierte Scheibenwischer, Kratzer im Lack und platte Reifen: Anrainer im Stadtteil Neue Heimat in Villach sind verzweifelt. Immer wieder werden ihre Fahrzeuge beschädigt.

„Es hat im Jahr 2021 angefangen“, erinnert sich Konrad M. im Gespräch mit 5 Minuten. Allein sein Auto sei bereits 17 Mal (!) beschädigt worden. Rund 400 Euro hat er bereits für neue Wischerblätter ausgegeben. „Was eine neue Lackierung kosten würde, habe ich noch gar nicht angefragt“, erklärt der Villacher im Gespräch mit 5 Minuten. Bringen würde es ohnehin nichts. Immerhin würde es laufend zu neuen Schäden kommen.

„Das ist gefährlich!“

„Da mein Auto ein älteres Modell ist, ist mir das egal“, so Konrad. „Was mir nicht egal ist: Ich fahre zu einem Termin und erkenne, dass die Wischer abmontiert sind oder die Wischerlippen abgezogen wurden. Auf der Autobahn, ohne Sicht, ist das gefährlich“, gibt der Villacher zu bedenken. Er sei auch nicht der einzige Betroffene: „Es haben viele Nachbarn Schwierigkeiten mit Unbekannt.“

Polizei ist Verdächtigem auf der Spur

Konrad hat diesbezüglich auch schon eine Anzeige bei der Polizeiinspektion in Landskron erstattet. Dort wird gegenüber 5 Minuten bestätigt, dass es auch einen Beschuldigten gäbe. Entsprechendes Videomaterial werde derzeit ausgewertet. Die Beamten fordern Betroffene auf, Anzeige zu erstatten. Auch Konrad bittet Zeugen mit zweckdienlichen Hinweisen darum, sich zu melden.