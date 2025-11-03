Zwei Jazzlegenden ausgezeichnet: „High Impact Award“ geht an Muthspiel und Puschnig

Wolfgang Muthspiel (geb. in Judenburg) und Wolfgang Puschnig (geb. in Klagenfurt) erhalten ex aequo im Rahmen des Österreichischen Jazzpreises den heuer erstmals vergebenen „High Impact Award“. Bereits vor einer Woche wurden die Preisträger der anderen Kategorien verkündet, darunter Kontrabassistin Helene Glüxam als Newcomerin und Wolfgangs Bruder Christian Muthspiel als bester Live Act. Die Preisverleihung findet am 26. November im Casino Velden statt und wird live auf Ö1 und ORF ON übertragen.

„High Impact Award“ kürt Beiträge der österreichischen Jazzszene

Der „High Impact Award“ wird für „besondere Beiträge zur Entwicklung und Repräsentation der österreichischen Jazzszene im In- uns Ausland“ vergeben. Der Gitarrist und Komponist Muthspiel habe die „internationale Jazzentwicklung“ im Rahmen des Gary Burton Quartetts, durch vielfältige Kooperationen etwa mit Dave Liebman, Gary Peacock, Brad Mehldau oder Rebekka Bakken mitgestaltet, heißt es in einer Aussendung vom Montag. Der Saxofonist, Flötist und Komponist Puschnig war Gründungs- und ständiges Mitglied des Vienna Art Orchestras und habe die österreichische Szene durch viele Projekte wie etwa Air Mail, Alpine Aspects und Saxofour geprägt und viele junge Musikerinnen und Musiker gefördert. (APA/RED, 3.11.25)