Steuerrad-Übergabe: Kärntner Traditionsbetriebe gemeinsam auf Kurs

Ein neuer Kurs für zwei Kärntner Traditionsbetriebe: Am Dienstag, dem 4. November, fand im Hotel eduCare in Treffen die symbolische Steuerradübergabe zwischen der Gerlitzen Alpe und der Ossiacher See Schifffahrt statt.

Nach fast 70 Jahren in Familienhand geht die Ossiacher See Schifffahrt neue Wege: Die Familie Nageler übergibt an die Gerlitzen Bergbahnen. Geplant sind neue Kombiangebote und ein stärker vernetztes touristisches Konzept. Heute, 4. November, fand im Hotel eduCare in Treffen vor versammelter Mannschaft die symbolische Steuerradübergabe statt. Auch 5 Minuten war für euch vor Ort mit dabei.

Ossiacher See Schifffahrt wechselt nach 70 Jahren den Besitzer

Über vier Generationen hinweg entwickelte sich die Schifffahrt am Ossiacher See unter der Federführung der Familie Nageler zu einem wichtigen Bestandteil des Freizeit- und Tourismusangebotes in der Region. Ende Oktober erfolgte die Vertragsunterzeichnung für die Zusammenführung des Unternehmens mit den Gerlitzen Bergbahnen. „Wir sind der Familie Nageler und dem gesamten Team für ihr jahrzehntelanges Engagement und die wertvolle Arbeit, die sie für den Erlebnisraum Ossiacher See und die Region geleistet haben, aufrichtig dankbar", sagte Manuel Kapeller-Hopfgartner damals, der neben seiner Aufgabe als Prokurist der Bergbahnen Gerlitzen Alpe ab sofort auch die Geschäfte der Schifffahrt leitet.

„Aufbruchsstimmung“ bei Kärntner Traditionsbetrieben

„Zusammenfassend für diese außerordentliche Fusion kann man sagen, dass der Ossiacher See und die Gerlitzen geographisch immer schon zusammen gehört haben und das wir jetzt das außerordentliche Privileg haben, das auch in der Angebotsgestaltung aus einer Hand zu bespielen und das motiviert natürlich sehr“, zeigt sich Kapeller-Hopfgartner bei der symbolischen Steuerrad-Übergabe erfreut. Generell herrscht bei den Kärntner Traditionsbetrieben „Aufbruchsstimmung“, wie es Georg Overs, Chef der Tourismusregion Villach-Faaker See-Ossiacher See, auf den Punkt bringt. „Der Ossiacher See entwickelt sich positiv. Hier wird Zukunft gelebt.“

Ossiachersee Schifffahrt: Josef Nageler übergibt das Ruder

Nach 70 Jahren Schifffahrt am Ossiacher See hat Josef Nageler nun sein Unternehmen an die Gerlitzen-Touristik verkauft. Er hat es sich jedoch nicht leicht gemacht, erzählt er in einem exklusiven Gespräch mit 5 Minuten.