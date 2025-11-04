Villach zeigt Herz: Neues Kinderbuch und Schulprojekt zu Demenz

Villach setzt ein Zeichen gegen Demenz: Am 10. November werden ein Kinderbuch und ein Schulprojekt präsentiert, die für mehr Verständnis im Umgang mit Betroffenen sorgen.

Die Stadt Villach legt seit Jahren einen besonderen Fokus auf das Thema Demenz. Mit Projekten, Initiativen und Veranstaltungen will man das Bewusstsein schärfen und Hilfe-stellungen für Betroffene und ihre Angehörigen bieten. Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser erklärt: „Wir entwickeln laufend neue Schritte, um das Thema sichtbar zu machen und Unter-stützung zu geben.“

Neues Kinderbuch „Als meine Oma beschloss zu vergessen“

Autorin Rosa Schaberl und die bekannte Villacher Illustratorin Frau Isa präsentieren ihr Kinder-buch, das Kindern auf einfühlsame Weise erklärt, was Demenz bedeutet. Die Ge-schichte zeigt den Umgang mit älteren Familienmitgliedern, die vergesslich werden, und sensibilisiert spielerisch für Empathie und Verständnis.

Schulprojekt „Warum ist die Oma so cringe?“

Schüler des Peraugymnasiums, Schwerpunktklasse „Lebensraum Schule“, haben sich intensiv mit Demenz im familiären Umfeld beschäftigt. Das Projekt beleuchtet die Erfahrungen junger Menschen im Umgang mit betroffenen Angehörigen und regt zur Reflexion über Verhalten und Verständnis an. Am 10. November werden Verlauf und Ergebnisse präsentiert.