Elektronikartikel im Visier: Diebstahl in Villach endet mit Festnahme

In Villach wurde ein versuchter Elektronikdiebstahl von einem Ladendetektiv gestoppt. Zwei rumänische Täter wurden festgenommen, zwei weitere sind noch auf der Flucht.

Am 4. November 2025 gegen 13 Uhr wurden zwei Rumänen im Alter von 30 und 37 Jahren von einem Ladendetektiv angehalten, nachdem sie in einem Geschäft in Villach versucht hatten, Elektronikartikel im Wert von mehreren tausend Euro zu stehlen. „Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass zwei weitere Personen an der Tat beteiligt waren. Diese konnten Elektronikartikel in derzeit noch unbekanntem Wert entwenden und flüchten“, berichtet die Polizei.

Festnahme der Tatverdächtigen

„Die beiden angehaltenen Tatverdächtigen wurden festgenommen. Nach Durchführung der Vernehmungen erließ das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) eine Festnahmeanordnung zum Zwecke der Abschiebung“, heißt es von der Polizei. Die Männer wurden in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt.