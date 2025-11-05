Nach brutaler Attacke: Polizei nimmt Vater-Sohn-Duo in Villach fest

Faustschläge und Fußtritte: Nachdem ein 63-Jähriger und ein 39-Jähriger ein Familienmitglied in der Auer-von-Welsbach-Straße in Villach brutal attackiert hatten, klickten für sie nun die Handschellen.

Zu einer heftigen Familienauseinandersetzung kam es am 2. Oktober 2025 in der Auer-von-Welsbach-Straße in Villach. Wie berichtet, traten Vater und Sohn auf offener Straße auf einen 41-Jährigen ein. Der Mann trug schwere Verletzungen davon. Mehr dazu unter: Brutale Attacke: Mann wird auf offener Straße krankenhausreif geschlagen.

Zeugenaussagen belasten Vater und Sohn

Bei den Tatverdächtigen handelte es sich um Familienangehörige des Opfers. Nachdem beide die Aussage verweigert hatten, wurden sie zunächst nur auf freiem Fuß angezeigt. Dank umfangreicher Ermittlungen und mehreren Zeugenaussagen ist es nun gelungen, eine Festnahme-Anordnung zu erwirken, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Villach-Auen. In einer koordinierten Aktion wurden die beiden Tatverdächtigen – für sie gilt natürlich die Unschuldsvermutung – durch Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG), der Streife „Viper Villach“ sowie mehreren, weiteren Polizeibeamten zeitgleich festgenommen. „Beide Männer wurden […] in die Justizanstalt Klagenfurt überstellt“, erklärt die Exekutive abschließend.