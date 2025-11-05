Friedhofs-Vorplatz in Villach wird zu grüner Erholungsoase

Bäume, eine großzügige Rasenfläche und Bänke zum Verweilen: Der Vorplatz des Zentralfriedhofes in der Villacher Trattengasse verwandelt sich in den kommenden zwei Wochen in eine Parklandschaft.

Derzeit wird der Asphalt am Vorplatz des Zentralfriedhofes abgetragen, der Eingang aus Sicherheitsgründen gesperrt. „Wir haben hier eine Entsiegelung und die Umgestaltung in eine Grünoase in Angriff genommen, es wird eine großzügige Rasenfläche geschaffen, wir pflanzen zusätzliche Bäume, Sträucher, stellen Bänke auf und noch mehr“, erklärt Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ). Die regulären Parkplätze bei von den Umgestaltungsmaßnahmen unberührt.

Bereit für Neugestaltung

Wenn das Wetter hält, können die Entsiegelungs- und Vorbereitungsarbeiten in 14 Tagen abgeschlossen sein. Katholnig: „Zum Pflanzen ist es dann allerdings höchstwahrscheinlich zu kalt, die Platanen und Sträucher kommen im Frühling ehest in den Boden.“ Besucher können für die Dauer der Arbeiten den Lieferanteneingang am Ende des Parkplatzes nutzen; ebenso die Eingänge in der St. Magdalenerstraße sowie östlich des Friedhofs.