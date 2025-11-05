Villacher Advent startet am 14. November

Rund 50 Adventhütten erwarten die Besucher ab 14. November 2025 wieder am Villacher Advent. Die „Flaniermeile“ beginnt gleich nach dem Bahnhof am Nikolaiplatz und zieht sich bis hin zur Stadtpfarrkirche und dem Rathausplatz.

Eiszeit am Rathausplatz, Live-Schauhandwerk und herzhafte Kulinarik: Der Villacher Advent hat auch heuer allerhand zu bieten. Wir haben die Highlights auf einem Blick für euch zusammengefasst.

Kunstadvent feiert Comeback

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr findet der Kunstadvent wiederholt am Nikolaiplatz statt – mit Unterstützung der Pfarre St. Nikolai. Heuer bietet der Markt Platz für 14 Hütten. Die Palette reicht von Glas- und Holzdekorationen, Papierkunst, Naturkosmetik über Schmuck und Essenzen bis zu handgemachter Kindermode und Vogelvillen. Ebenso Live-Schauhandwerk vom Holzschnitzer, Messerschleifer und Drechsler inklusive. Besonderes Augenmerk wird zudem auf die regionale Gastronomie gelegt.

Öffnungszeiten: Donnerstags und freitags: 15 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr)

Samstags, sonntags und feiertags: 10 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr)

Dienstag (23. Dezember 2025): 10 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr)

Mittwoch (24. Dezember 2025): 10 bis 14 Uhr

Genussmomente am Hauptplatz

Auch die Villacher Hauptplatzwirte freuen sich, wie jedes Jahr, in der Adventzeit ihre Gäste zu verwöhnen. Dazu laden auch heuer wieder die großen Adventhütten zum Verweilen ein. Neben Glühmost und alkoholfreiem Punsch werden auch zum Beispiel auch Hot Aperol, Glühgin sowie Kakaospezialitäten angeboten. Der Hunger kann mit Spinatknödel, Hüttentoast, Hühnernuggets oder Bowls gestillt werden.

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag: 13 bis 21 Uhr

Freitag und Samstag: 12 bis 23 Uhr

Sonntag und feiertags: 12 bis 21 Uhr

Mittwoch (24. Dezember 2025): 10 bis 16 Uhr

Mittwoch (31. Dezember 2025): 10 bis 2 Uhr früh

Adventmeile rund um die Stadtpfarrkirche

Vom Unteren Kirchenplatz, rund um die Stadtpfarrkirche, bis zum Vorplatz der Konditorei Rainer, reihen sich auch heuer wieder die roten Adventhütten mit knapp 30 Ausstellern. Hat man Bedarf an Krippen, Produkte aus Lamm und Schafwolle, Weihrauch, Schneekugeln, Häkeleien oder handgemachter Keramik, dann ist man am richtigen Platz. Natürlich dürfen die beliebten Kulinarik-Hütten auch nicht fehlen – zu probieren gibt es Käsespätzle, Brioche, Bratwurst, Raclette-Brote, Südtiroler Spezialitäten, gebackenen Emmentaler sowie Bubblewaffeln, Palatschinken oder Schokofrüchte.

Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag: 12 bis 19 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr)

Freitag und Samstag: 10 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 23 Uhr)

Sonntag und feiertags: 10 bis 20 Uhr (Gastronomie bis 21 Uhr)

Mittwoch (24. Dezember 2025): 10 bis 16 Uhr

Mittwoch (31. Dezember 2025): 10 bis 24 Uhr (Gastronomie bis 2 Uhr früh)

Eiszeit am Rathausplatz

Unter dem funkelnden Baldachin können bis Anfang Februar 2026 wider große und kleine Gäste über die Eisfläche gleiten. Wenn die Witterung mitspielt, können bereits am 14. November die Eisschuhe geschnürt werden und am Eröffnungstag die ersten Runden gezogen werden.