Futsal: LPSV Kärnten bleibt mit Derbysieg gegen C.F.F.C zuhause makellos

Der LPSV Kärnten hat seine Heimserie in der 1. ÖFB Futsal Bundesliga weiter ausgebaut und das Kärntner Derby gegen den C.F.F.C. mit 6:2 für sich entschieden.

Spannung pur: Zwischen dem LPSV Kärnten und dem C.F.F.C ging es um die wichtigen Punkte.

Rund 300 Zuschauer sorgten für eine stimmungsvolle Derby-Kulisse beim Futsal. Nach einem ausgeglichenen Beginn übernahm der LPSV zunehmend die Kontrolle. Spielertrainer Samir Nuhanovic erzielte die Führung per Freistoß, kurz darauf stellte Advan Pozderac nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich wieder auf 2:1. Noch vor der Pause erhöhte Nuhanovic per Long Penalty auf 3:1.

Tabellenspitze in greifbarer Nähe

Auch im zweiten Durchgang agierten die Gastgeber abgeklärt und hielten den Druck des C.F.F.C. in Schach. Trotz des späten „Flying Goalkeepers“ der Klagenfurter blieb Villach souverän. Kapitän Nemanja Lukic setzte mit einem Treffer ins leere Tor den Schlusspunkt zum 6:2. Durch den Erfolg bleibt der LPSV in Reichweite der Tabellenspitze. Während am kommenden Wochenende Länderspielpause ist, rückt bereits das nächste sportliche Projekt in den Fokus: Die LPSV Kärnten Rookies starten kommende Woche in die neu gegründete Futsal Liga Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.11.2025 um 14:45 Uhr aktualisiert